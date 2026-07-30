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Al Ahli v Al Duhail: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Ahmed Mansy

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Newcastle não é o único motivo: a história completa por trás da saída de Yaisle do Al Ahly

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O treinador alemão detonou uma bomba de grande calibre

Relatos da imprensa revelaram os verdadeiros motivos que levaram o alemão Matthias Jaissle, treinador do Al-Ahli da Arábia Saudita, a tomar a decisão de deixar o comando da equipe no próximo período.

Relatos da imprensa haviam confirmado que Jaissle apresentou sua demissão do comando técnico do Al-Ahli nesta quinta-feira, com o objetivo de treinar o Newcastle United na próxima temporada, como sucessor de seu antigo técnico Eddie Howe.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" confirmou que a saída de Jaissle não se deveu apenas à proposta que recebeu para treinar o Newcastle, mas também à divergência quanto à renovação de seu contrato, que se encerra com o Al-Ahli ao fim da próxima temporada.

O jornal explicou que o treinador alemão queria incluir uma cláusula no novo contrato que lhe garantiria o recebimento do valor integral do contrato em caso de demissão do cargo, em troca de aceitar não aumentar seu salário.

O clube saudita recusou essa cláusula, insistindo em que a multa rescisória fosse de apenas 6 meses, especialmente porque o novo contrato se estenderia pelos próximos 4 anos, até 2030, o que significa que seu valor ultrapassaria os 150 milhões de riais sauditas.

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O Al-Ahli tentou chegar a um acordo durante uma reunião realizada ao fim da pré-temporada do clube em Portugal, com a presença do diretor esportivo Rui Pedro, mas isso não ocorreu, levando Jaissle a decidir se demitir assim que retornou à Arábia Saudita, sem acompanhar a equipe até Jidá.

Vale lembrar que Jaissle comanda o Al-Ahli desde 2023, tendo conquistado com o clube o título da Liga dos Campeões da Ásia Elite em duas temporadas consecutivas, além de ter vencido o título da Supercopa Saudita após uma ausência de 9 anos completos.

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