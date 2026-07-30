O Newcastle United, da Inglaterra, fechou seu acordo com o alemão Matthias Jaissle, técnico do Al-Ahli, da Arábia Saudita, para assumir o comando da equipe no lugar de Eddie Howe, segundo informações da imprensa.

De acordo com o jornalista alemão Florian Plettenberg, repórter da rede "Sky Sport - Alemanha", o negócio "está totalmente acertado", ressaltando que Jaissle estava entusiasmado desde o início em assumir o comando do Newcastle, e que o acordo sobre todos os termos pessoais foi concluído em 100%.

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Plettenberg acrescentou que o Newcastle decidiu acionar a cláusula de rescisão no contrato do treinador, além de ter comunicado sua decisão à diretoria do Al-Ahli, e que Jaissle, de 38 anos, deve assinar um contrato válido até 2030 nos próximos dias.

O jornal "The Athletic" havia revelado, nesta quinta-feira, que Eddie Howe decidiu deixar o cargo, após 5 anos à frente da comissão técnica do Newcastle, apesar de ter manifestado o desejo de continuar ao fim da temporada passada.

Segundo o relatório, o treinador inglês, de 48 anos, comunicou à diretoria do clube seu desejo de se afastar do futebol por um tempo e ter um descanso, em uma decisão que se deu de forma amigável, enquanto a diretoria do Newcastle já havia preparado um plano para lidar com sua saída.



