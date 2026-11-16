Newcastle fecha as portas ao Manchester United: lateral-esquerdo da Inglaterra Lewis Hall não está à venda em janeiro

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O Newcastle está determinado a manter Lewis Hall no St James' Park depois de janeiro, impondo um revés antecipado aos planos de Mauricio Pochettino para resolver a crise na lateral esquerda do Manchester United. O jogador da seleção inglesa, que acaba de anular Lamine Yamal, não está à venda. O Newcastle se prepara para outra disputa pelo atleta, cobiçado pelo clube de Old Trafford e por alguns dos principais times da Europa.

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Newcastle descarta venda de Hall em janeiro

O Newcastle não tem intenção de vender Lewis Hall na janela de transferências de janeiro , impondo um revés antecipado a Mauricio Pochettino, novo técnico do Manchester United. O clube tentou contratar o jogador de 22 anos no verão europeu, mas o lateral-esquerdo optou por seguir no Newcastle e assinou, em setembro, um novo contrato de longo prazo no valor de £ 150 mil por semana.

Segundo a Press Association, o Newcastle não aceitará propostas pelo jogador da seleção inglesa em janeiro. O The Sun acrescenta que o clube avalia Hall em £ 80 milhões e se prepara para outra disputa para mantê-lo, já que o United pretende voltar a tentar sua contratação.

Manchester United precisa urgentemente de um lateral-esquerdo

O United está com poucas opções na lateral esquerda após as lesões de Luke Shaw e Patrick Dorgu nesta temporada. O problema obrigou Michael Carrick a escalar os laterais-direitos Diogo Dalot e Noussair Mazraoui pelo lado esquerdo. O ex-meio-campista foi demitido na última quinta-feira, após conquistar apenas uma vitória em 11 jogos.

Pochettino deve receber uma verba significativa para reformular o elenco em janeiro, e a contratação de um lateral-esquerdo é considerada uma das principais prioridades. Hall continua no topo da lista, mas a posição do Newcastle pode obrigar o argentino a buscar outras opções.

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Atuações de Hall pela Inglaterra atraem atenção na Europa

Hall se valorizou desde que se firmou como lateral-esquerdo titular de Thomas Tuchel. Ele anulou Yamal na vitória da Inglaterra por 3 a 2 sobre a Espanha pela Liga das Nações, no domingo, em Madri. Foi a segunda vez em oito meses que levou a melhor sobre o ponta do Barcelona, depois de já ter se destacado na Champions League.

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A atuação colocou Hall no radar de alguns dos maiores clubes da Europa, mas o Newcastle não está sob pressão para vendê-lo. As saídas de Anthony Gordon, Sandro Tonali, Bruno Guimaraes e Kieran Trippier aliviaram as preocupações com o cumprimento das regras financeiras em Tyneside.

Hall deve permanecer no Newcastle até 2028

O técnico Matthias Jaissle recebeu garantias de que Hall não deixará o clube nesta temporada, e fontes acreditam que o jogador, torcedor do Newcastle desde criança, ficará pelo menos até o verão europeu de 2028.

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Jaissle, por sua vez, busca um centroavante e um novo camisa 10 em janeiro, enquanto Hall poderá enfrentar o United quando a equipe visitar o St James' Park em 2 de dezembro.