Newcastle x Everton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Partida da 12ª rodada do Campeonato Inglês será nesta quarta-feira (19); veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo dar sequência à sua série invicta, o Newcastle enfrenta o Everton na tarde desta quarta-feira (19), no St. Jame's Park, às 15h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN 3, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Há cinco jogos sem perder, o Newcastle busca uma nova vitória para permanecer dentro do G-6, já que o time está na sexta posição, com 15 pontos marcados. A equipe segue sem poder contar com Ritchie, Darlow e Krafth, que continuam no departamento médico.

Já o Everton não ganha há duas partidas e acabou caindo para a 14ª posição, com 10 pontos marcados. Mina, Godfrey, Patterson e Townsend continuam se recuperando de suas lesões. Por outro lado, Anthony Gordon retorna após cumprir suspensão.

Escalações:

Escalação do provável Newcastle: Pope; Trippier, Botman, Burn, Targett; Willock, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Fraser.

Escalação do provável Everton: Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Iwobi, Gueye, Onana; Gray, Maupay, Gordon.

Desfalques

Newcastle

Matt Ritchie, Karl Darlow e Emil Krafth continuam no departamento médico.

Everton

Yerry Mina, Ben Godfrey, Nathan Patterson e Andros Townsend seguem fora.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 18 de outubro de 2022

• Horário: 15h30 (de Brasília)

• Local: St. Jame's Park, Newcastle - ING