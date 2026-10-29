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O Newcastle United enviou representantes do departamento de recrutamento à Polônia para observar Jakub Krzyzanowski, lateral-esquerdo em ascensão do Wisla Krakow, antes da próxima janela de transferências de inverno. O clube da Premier League avalia fazer uma proposta formal pelo defensor de 20 anos, depois que suas atuações consistentes no campeonato nacional chamaram a atenção de vários clubes europeus.

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Newcastle monitora promessa polonesa em ascensão

Representantes do Newcastle viajaram recentemente a Reymonta para observar o jogador formado nas categorias de base em ação contra o Rakow Czestochowa, segundo o TEAMtalk. Embora o interesse do Newcastle ainda esteja em fase de avaliação, uma das propostas em análise prevê contratar o jogador no meio da temporada e emprestá-lo imediatamente de volta ao clube da Cracóvia até o fim da campanha. Avaliado em cerca de € 5 milhões (£ 4,2 milhões), o atleta deve receber propostas concretas quando a janela de transferências reabrir.

Clube recusou investidas anteriores

Depois de estrear pela equipe principal aos 17 anos, o lateral marcou gols e deu assistências durante um empréstimo ao Torino, da Itália, no qual atuou regularmente em 2024-25. Nesta temporada, disputou todos os minutos do campeonato até agora e ajudou o Wisla a brigar pelas primeiras posições da tabela.

O desempenho levou o Augsburg, da Bundesliga, a apresentar uma proposta oficial no fim da janela de transferências de verão, recusada pelo Wisla. O jogador admitiu ter ouvido falar da investida do clube alemão, mas afirmou que, para ele, não passava de especulação, pois está feliz no clube que defende desde a infância.

Também neste ano, o clube austríaco Sturm Graz teve uma investida recusada. Os clubes tchecos Sigma Olomouc, Hradec Kralove e Banik Ostrava também demonstraram interesse. Este último chegou a ter uma proposta aceita na janela de inverno, mas o defensor optou por ficar e lutar pelo acesso.

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Clubes europeus entram na disputa pela contratação

Novas consultas de um grupo mais amplo de clubes do continente chegaram após o confronto recente do Wisla com o Legia Warszawa, refletindo o interesse crescente de equipes das cinco principais ligas da Europa.

Jogos da(o) Premier League Chelsea x Manchester United Disney+

Brentford x Nottingham Forest Disney+

Coventry x Sunderland Disney+

Manchester City x Brighton Disney+

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Bournemouth x Leeds Disney+

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Aston Villa x Fulham Disney+

Liverpool x Arsenal Disney+

Newcastle x Everton Disney+



















O clube polonês, porém, segue em posição favorável nas negociações e não tem pressão imediata para vender seu jogador mais valioso, depois de acertar recentemente uma prorrogação de contrato até junho de 2030.

Janela de janeiro será teste decisivo

A possibilidade de o Newcastle transformar suas primeiras observações em uma proposta concreta na janela de inverno dependerá da avaliação que sua equipe de recrutamento fizer de Krzyzanowski nas próximas semanas. Oferecer um acordo para emprestá-lo de volta até o próximo verão pode ser decisivo para convencer tanto o jogador quanto o Wisla a aprovar uma transferência no meio da temporada. Com clubes europeus concorrentes interessados diante de uma avaliação acessível, o Newcastle talvez precise agir rapidamente no início do ano.