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O Newcastle United conquistou uma vitória importante por 2 a 0 sobre o Crystal Palace no domingo, aumentando a pressão sobre o contestado técnico Pierre Sage. Enquanto isso, Dango Ouattara marcou um gol de empate decisivo no segundo tempo e garantiu ao Brentford um suado 1 a 1 contra o Hull City. Com os resultados, o Newcastle fica em oitavo lugar e o Brentford em sexto, enquanto o Palace amarga a 17ª posição.

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Newcastle agrava a má fase do Crystal Palace

O Newcastle aumentou o sofrimento do Crystal Palace em Selhurst Park após uma atuação ruim dos donos da casa no segundo tempo. Depois de uma primeira etapa sem brilho, Matthias Jaissle viu sua equipe marcar logo após o reinício. Pouco mais de um minuto depois do intervalo, Will Osula completou um excelente cruzamento de Jacob Murphy e colocou os visitantes em vantagem. Harvey Barnes marcou o segundo pouco antes dos 60 minutos, aproveitando uma decisão ajustada de impedimento que, momentos antes, havia anulado um gol de Joe Willock. Com o resultado, o Newcastle chega a 11 pontos e termina uma partida sem sofrer gols pela primeira vez desde agosto, enquanto o Palace segue com apenas sete pontos.

Hull mantém invencibilidade em casa

No outro jogo de domingo, o Hull ampliou sua sequência invicta no MKM Stadium, mas não conseguiu conquistar os três pontos contra o Brentford. Os donos da casa abriram o placar aos 24 minutos, depois que Aaron Hickey não conseguiu dominar um passe e cometeu falta em Tim Iroegbunam dentro da área. Oli McBurnie cobrou o pênalti com confiança no canto inferior direito e marcou seu primeiro gol na Premier League em mais de 900 dias. Embora Caoimhin Kelleher tenha escolhido o lado certo, não conseguiu defender a cobrança, e o Hull foi para o intervalo com uma merecida vantagem.

Ouattara garante um ponto ao Brentford

O Brentford reagiu bem após o intervalo e conquistou um ponto valioso fora de casa. Aos 63 minutos, após uma desatenção da defesa dos donos da casa, Igor Thiago encontrou Ouattara, que finalizou sem muita pressão para empatar. Jaidon Anthony buscou o segundo gol para os visitantes e obrigou Konstantinos Tzolakis a fazer uma defesa. No fim da partida, Mohamed-Ali Cho cruzou para Joe Gelhardt, mas a finalização saiu para fora, e as equipes dividiram os pontos. O Brentford agora ocupa a sexta posição, com 11 pontos, enquanto o Hull está em décimo, com 10.

O que vem a seguir?

O Newcastle quer subir na tabela nas próximas semanas e deixar a atual oitava posição. Enquanto isso, o Palace precisa desesperadamente de um resultado positivo para aliviar a pressão crescente sobre Sage. Brentford e Hull agora precisam se preparar para seus próximos jogos em busca de vitórias importantes no campeonato.