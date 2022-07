New York Red Bull x Barcelona: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece neste sábado (30), em amistoso preparatório para a temporada 2022/23; veja como acompanhar na internet

New York RB e Barcelona se enfrentam neste sábado (30), no Red Bull Arena, a partir das 20h (de Brasília), em amistoso preparatório para a temporada 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo no Barça TV, na internet.

Seguindo os seus preparativos para a temporada, a equipe catalã terá pela frente o New York RB após empatar com a Juventus por 2 a 2, enquanto o adversário sofreu uma derrota por 5 a 1 para o Orlando City na MLS.

Para o confronto, o técnico Xavi deve ter os retornos de Ronald Araujo e Pedri, mas Sergi Roberto é tratado como dúvida. Dest é o mais cotado para assumir a posição.

Prováveis escalações

Possível escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Christensen, Araújo, Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Fati.

Possível escalação do New York Red Bulls: Coronel; Edwards, Nealis, Long, Tolkin; Morgan, Yearwood; Clark, Fernandez, Ngoma; Klimala.

Desfalques da partida

Barcelona:

sem desfalques confirmados

New York RB:

AJ Marcucci: lesionado

Quando é?

JOGO New York Red Bull x Barcelona DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL Red Bull Arena - Harrison, EUA HORÁRIO 20h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Barcelona

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 0 x 1 Barcelona Amistoso 24 de julho de 2022 Barcelona 2 x 2 Juventus Amistoso 27 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Pumas Troféu Joan Gamper 7 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Barcelona x Rayo Vallecano Amistoso 13 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

New York Red Bulls

JOGO CAMPEONATO DATA Austin 3 x 4 New York RB MLS 25 de julho de 2022 Orlando City 5 x 1 New York RB MLS 28 de julho de 2022

Próximas partidas