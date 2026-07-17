Gary Neville, lenda do Manchester United, reafirmou totalmente suas críticas à dupla de zagueiros da seleção argentina, ressaltando que é Lionel Messi quem os salva constantemente dos erros defensivos.

Isso ocorreu em resposta ao ataque que Neville sofreu por parte de Cristian Romero após a classificação da “Tango” para a final da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, a resposta de Cristian Romero a Neville após a classificação para a final às custas da Inglaterra não pôs fim à polêmica, mas sim a intensificou.

Poucas horas depois de o zagueiro argentino ter enviado uma mensagem contundente a Neville, na qual dizia: “Espero que, quando me aposentar, eu não seja tão idiota assim”, em resposta às críticas dele à defesa da seleção argentina, o ex-lenda do Manchester United decidiu responder, mas o fez sem recuar nem um pouco de sua posição.

Neville reafirmou sua posição em relação às declarações anteriores, recusando-se a pedir desculpas ou amenizar o tom de suas palavras, e confirmou a veracidade da análise que apresentou antes do confronto entre Inglaterra e Argentina na semifinal.

Neville afirmou: “Acho que sei do que estou falando quando observo um jogador”, antes de ressaltar mais uma vez que a dupla de zagueiros da Argentina continua combinando grande brilhantismo com a imprevisibilidade de seu desempenho.

Neville destacou que a seleção argentina sofreu seis gols nas fases eliminatórias e fez a declaração que causou furor nas redes sociais, dizendo: “E se eles não tivessem Lionel Messi na frente? Esses dois precisam se apoiar nele a cada minuto de cada dia. Porque a verdade é que é ele quem os salva depois de sofrerem dois gols contra o Egito, dois contra Cabo Verde, um contra a Suíça e um contra a Inglaterra.”

O analista inglês acredita que Messi conseguiu disfarçar muitos dos erros defensivos que, em sua opinião, os zagueiros ainda cometem.

Neville esclareceu, porém, que nunca duvidou do talento deles, dizendo: “Eu também disse que eles são incríveis. São uma força da natureza. Vencem todas as disputas de bola e têm uma personalidade excepcional”.

Mas ele voltou imediatamente a criticá-los, acrescentando: “Eles cometem erros, muitos erros. Passam do auge à queda de uma forma estranha”.

Neville afirmou que o excelente desempenho de Cristian Romero na atual Copa do Mundo não mudou sua opinião, citando a atuação do zagueiro argentino na última temporada da Premier League para reforçar seu ponto de vista.

E acrescentou: “Ele jogou em um time que esteve perto do rebaixamento e sofreu 65 gols. Acho que sei do que estou falando quando observo um jogador”.

E concluiu: “Acho que Romero ainda é relativamente jovem. Ele ainda não se tornou um zagueiro experiente. Se não fosse pela presença de Messi, estaríamos falando muito mais sobre os dois. E o que vimos ontem à noite foi pura genialidade”.