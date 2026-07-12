Neville: Fico arrepiado ao ver Bellingham... Nunca vi um jogador inglês como ele

Gary Neville, ex-jogador do Manchester United e da seleção inglesa, elogiou o desempenho de Jude Bellingham com os Três Leões na Copa do Mundo de 2026, afirmando que nunca tinha visto algo assim na seleção de seu país.

Bellingham marcou os dois gols da vitória da Inglaterra sobre a Noruega (2 a 1) nas quartas de final da Copa do Mundo, garantindo assim o confronto contra a Argentina na semifinal na próxima quarta-feira.

Neville acredita que o meio-campista do Real Madrid atingiu um outro patamar.

Neville disse à rede “Sky Sports”: “A atuação dele foi simplesmente impressionante. Sinceramente, fico arrepiado quando vejo uma atuação dessas. Acho que nunca vi um jogador inglês causar tanto impacto em um torneio como este”.

E acrescentou: “Eu estava com Gasa (Paul Gascoigne) em 1996, com Wayne Rooney em 2004 e com Michael Owen em 1998. Assisti a esses jogos ao vivo e nunca vi nada parecido antes. É algo excepcional em todos os sentidos, do mais alto nível”.

E continuou: “Este não é o próximo astro da Inglaterra. Este é o astro atual da Inglaterra. Isso está realmente acontecendo. Vocês precisam entender que isso vai mudar claramente as regras do jogo”.

Ele observou: “Você está jogando na Copa do Mundo. Marcou seis gols. Esteve espetacular em todos os sentidos, tanto no ataque quanto na defesa. Levou sua seleção à segurança praticamente sozinho, com o apoio de Harry Kane”.

E continuou: “Minhas filhas adoram futebol. Elas têm 16 e 17 anos. Elas adoram muito. Ele é um herói. Toda criança na Inglaterra está assistindo à Copa do Mundo agora e se imagina como Jude Bellingham”.

E acrescentou: “O impacto que ele causa nos jovens do nosso país, e nos jovens de todo o mundo aqui onde vivemos, nos Estados Unidos, é realmente incrível”.

E continuou: “Chega um momento na carreira em que você ou tem um desempenho excepcional nos níveis mais altos ou não, e seu legado será definido com base nisso. É por isso que os grandes jogadores continuam sendo grandes”.

E explicou: “Todos olham para ele. Todos se perguntam se ele é de nível mundial. Até eu, antes do início deste torneio, achava que Harry Kane era nosso único jogador verdadeiramente de nível mundial, e que tínhamos Declan Rice e Jude Bellingham, que estavam um pouco abaixo desse nível, a ponto de pensarmos: ‘Não, você precisa se esforçar mais. Ainda tem muito a fazer’”.

E continuou: “Ele foi lá e conseguiu. Ele foi lá e deu aquele passo a mais, que representa um avanço gigantesco em direção ao que será aquela montanha de nível mundial”.

E acrescentou: “Eu conversava com Roy Keane e Ian Wright depois do jogo de ontem à noite e eles disseram que, neste momento, se você está assistindo futebol, está vendo o melhor meio-campista do mundo, e isso não é porque ele marca gols, aliás”.

E concluiu: “Não costumamos exagerar nos elogios aos gols. Sabemos que precisamos deles, mas são os outros aspectos que os cercam que formam o jogador completo e que lhe dão a vantagem.”



















