Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Neville: A Inglaterra é a favorita para se classificar... mas é difícil conter Haaland durante 90 minutos

Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
Copa do Mundo
G. Neville
E. Haaland
Noruega
England
EUA

Ex-jogador do Manchester United elogia as habilidades de Haaland

Gary Neville, ex-jogador do Manchester United e da seleção inglesa, prevê um desafio difícil para os Três Leões nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, contra a Noruega, na busca pela classificação para as semifinais.

A Inglaterra venceu o anfitrião México por 3 a 2, em uma partida emocionante no Estádio Azteca, garantindo sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo e marcando um confronto com a Noruega, que eliminou o Brasil.

No papel, a seleção da Inglaterra é considerada a principal favorita para chegar às semifinais, apesar da clara ameaça representada por Erling Haaland, atacante do Manchester City e da seleção da Noruega.

Sobre Haaland, que marcou 7 gols na Copa do Mundo até agora, Neville disse, em declarações publicadas pelo jornal inglês “Metro”: “É difícil pará-lo”.

E acrescentou: “Ele pode passar despercebido nas partidas, já que não toca muito na bola, mas você sabe que é um jogador explosivo”.

Copa do Mundo
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

E continuou: “Ele foi devastador contra o Brasil; esses dois gols foram simplesmente fantásticos. É o Haaland clássico”.

E continuou: “É difícil pará-lo por 90 minutos, ou, se a partida for para a prorrogação, serão 120 minutos, mas devemos ser os favoritos à vitória, e não acho que estejamos exagerando em nossa autoconfiança”.

O ex-lateral-direito da seleção da Inglaterra e do Manchester United continuou: “Acho que devemos ser os favoritos para vencer a Noruega, mas vai ser muito difícil”.

E concluiu: “Acho que Martin Ødegaard também jogou bem contra o Brasil”.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google