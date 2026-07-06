Neville: A Inglaterra é a favorita para se classificar... mas é difícil conter Haaland durante 90 minutos

Gary Neville, ex-jogador do Manchester United e da seleção inglesa, prevê um desafio difícil para os Três Leões nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, contra a Noruega, na busca pela classificação para as semifinais.
A Inglaterra venceu o anfitrião México por 3 a 2, em uma partida emocionante no Estádio Azteca, garantindo sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo e marcando um confronto com a Noruega, que eliminou o Brasil.
No papel, a seleção da Inglaterra é considerada a principal favorita para chegar às semifinais, apesar da clara ameaça representada por Erling Haaland, atacante do Manchester City e da seleção da Noruega.
Sobre Haaland, que marcou 7 gols na Copa do Mundo até agora, Neville disse, em declarações publicadas pelo jornal inglês “Metro”: “É difícil pará-lo”.
E acrescentou: “Ele pode passar despercebido nas partidas, já que não toca muito na bola, mas você sabe que é um jogador explosivo”.
E continuou: “Ele foi devastador contra o Brasil; esses dois gols foram simplesmente fantásticos. É o Haaland clássico”.
E continuou: “É difícil pará-lo por 90 minutos, ou, se a partida for para a prorrogação, serão 120 minutos, mas devemos ser os favoritos à vitória, e não acho que estejamos exagerando em nossa autoconfiança”.
O ex-lateral-direito da seleção da Inglaterra e do Manchester United continuou: “Acho que devemos ser os favoritos para vencer a Noruega, mas vai ser muito difícil”.
E concluiu: “Acho que Martin Ødegaard também jogou bem contra o Brasil”.