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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Néves estraga a festa na vitória do Al-Hilal sobre o Al-Fateh

Al Hilal x Al Fateh
Al Hilal
Al Fateh
Campeonato Saudita
R. Neves
Arábia Saudita
Portugal

A estrela portuguesa fulmina o líder

Apesar de o Al-Hilal ter saído com uma vitória importante sobre o Al-Fateh por dois gols a zero, na noite de sábado, pela décima segunda rodada da Liga Roshan Saudita para Profissionais, a alegria do time não foi completa, depois de sofrer um golpe relacionado à sua próxima partida, com a confirmação do desfalque de seu astro português Ruben Neves na partida contra o Al-Ettifaq devido à suspensão.

A surpresa veio depois que Neves recebeu um cartão amarelo aos 74 minutos do duelo contra o Al-Fateh, chegando ao quarto cartão nesta temporada no campeonato, ficando assim impedido de participar do próximo jogo, de acordo com o regulamento que determina a suspensão do jogador por uma partida ao acumular quatro cartões.

Leia também: Vídeo: dupla mordida derruba o Al-Fateh e devolve o Al-Hilal ao topo da Liga Roshan

O último cartão foi ainda mais incômodo para o Al-Hilal, especialmente porque Neves não se limitou a contribuir para liderar sua equipe durante a partida, mas marcou o segundo gol de pênalti aos 91 minutos, confirmando sua presença decisiva na vitória do time, antes que seu cartão se transformasse em uma notícia desagradável para a comissão técnica comandada por Simone Inzaghi.

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O astro português já havia recebido três cartões amarelos durante os duelos contra Al-Khaleej, Al-Ittihad e Al-Qadsiah, antes de completar sua contagem com o quarto cartão diante do Al-Fateh, tornando sua ausência no duelo contra o Al-Ettifaq na décima terceira rodada algo confirmado, em um momento em que o Al-Hilal precisa manter sua estabilidade e dar continuidade a seus resultados positivos.

A ausência de Neves representa um desafio técnico para Inzaghi, considerando o papel que o meio-campista português desempenha na organização do jogo, na ligação entre os setores e na contribuição para a construção dos ataques, além de sua capacidade de controlar o ritmo da equipe. O treinador italiano terá de escolher o substituto adequado para supri-lo, mantendo o equilíbrio no meio-campo.

Assim, o Al-Hilal saiu do duelo contra o Al-Fateh com três pontos que reforçaram sua posição na liderança da Liga Roshan, mas perdeu, em contrapartida, um de seus principais elementos antes do próximo teste contra o Al-Ettifaq, fazendo com que o cartão amarelo recebido por Neves se transforme em um detalhe decisivo que pode obrigar Inzaghi a reorganizar seus cálculos na décima terceira rodada.

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