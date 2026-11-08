Manuel Neuer, goleiro e capitão do Bayern de Munique, enviou uma mensagem motivadora à torcida de sua equipe, após a lesão que sofreu durante o confronto contra o Mainz, reafirmando sua determinação de superar o momento difícil e voltar novamente, sem abordar seu futuro ou as especulações relacionadas à sua aposentadoria do futebol ao fim da temporada atual.

O Bayern de Munique recebeu um duro golpe com a lesão de seu veterano goleiro, que sofreu uma ruptura parcial em um dos tendões do pé direito, durante a vitória sobre o Mainz pelo placar de (2 a 1), em partida válida pelo Campeonato Alemão.

O clube bávaro anunciou que os exames médicos confirmaram a natureza da lesão de Neuer, indicando a ausência do goleiro da equipe durante o próximo período, sem revelar uma data definida para seu retorno.

Segundo informações da rede "Sky Alemanha", o período de ausência de Neuer chegará a pelo menos 6 semanas, o que significa seu afastamento dos gramados até o fim do ano de 2026.

O goleiro alemão foi obrigado a deixar o confronto contra o Mainz antes do fim do primeiro tempo, depois de se lesionar durante uma das bolas dentro da área, dando lugar a Jonas Urbig como seu substituto.

A nova lesão surge como continuação dos problemas de Neuer com o mesmo pé, depois que seus problemas anteriores causaram sua ausência em diversas partidas, antes de seu recente retorno para atuar diante do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões da Europa.

Após a lesão, Neuer fez questão de enviar uma mensagem motivadora por meio de sua conta pessoal no "Instagram", na qual disse: "A lesão nunca vem em um momento oportuno, mas faz parte do jogo. Já passei por esta situação antes, e vou superá-la também desta vez. De agora em diante, meu foco estará totalmente na recuperação. E até lá, apoiarei meus companheiros dentro de campo com tudo o que tenho. Valorizo de verdade todas as suas palavras de incentivo".

A lesão ganha importância adicional diante da incerteza que cerca o futuro do goleiro de 40 anos, já que seu contrato com o Bayern de Munique termina no verão de 2027, em meio a especulações sobre a possibilidade de sua aposentadoria do futebol ao fim da temporada atual, uma questão que ele não abordou em sua última mensagem.

Neuer havia entrado para a história durante o confronto contra o Mainz, depois de se tornar o jogador mais velho a atuar em uma partida do Campeonato Alemão com a camisa do Bayern de Munique, com 40 anos e 225 dias.