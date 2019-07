Neuer fora do Bayern? Agente do goleiro ataca clube por time "pouco competitivo"

Goleiro tem contrato com o clube alemão até 2021, mas estaria refletindo sobre sua permanência

Um dos ícones do atual elenco do de Munique, Manuel Neuer estaria considerando deixar o clube com a preocupação de que a equipe não seja competitivo quanto os outros gigantes europeus.

Há oito anos no Bayern, Neuer disputou 336 partidas pelo clube e venceu sete títulos alemães, cinco Copas da e uma .

O agente do goleiro, Thomas Kroth, disse que o jogador - que tem contrato com os bávaros até 2021 - está preocupado com a força bávara perante os rivais e considera trocar de clube.

"Ele quer ganhar a e quer ganhar a Champions League novamente", disse Kroth ao jornal Suddeutsche Zeitung.



"O Manuel está orientado para o sucesso. A minha impressão é que a diferença para as quatro melhores equipes inglesas já é séria e o Bayern ainda não está tão competitivo ou preparado para enfrentar seriamente os objetivos de Neuer", continuou.

"Quando ele perceber que o Bayern está respondendo, ele provavelmente irá florescer novamente. Ele não quer se aposentar em 2021. Agora ele está na fase em que tem que decidir: como as coisas vão progredir no futuro?", completou.

Neuer tem sido criticado pelas suas recentes atuações tanto pelo Bayern, quanto pela seleção da Alemanha. No entanto, Kroth acredita que o goleiro está está no auge da carreira.

"Muito foi dito contra ele. A linha de ufndo era: 'ele tem 33 anos agora e está começando a cair de rendimento'. Assinar um prorrogação de contrato e encerrar sua carreira no Bayern é, obviamente, a opção óbvia, mas não a única", finalizou.