Neuer está farto disso e, durante a partida fora de casa contra o PSG, dirige-se ao administrador das redes sociais

Manuel Neuer fez um pedido inusitado ao administrador de redes sociais do seu clube durante a partida entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, conforme mostram imagens que estão circulando na internet.
No vídeo do Bayern, Neuer aparece visivelmente frustrado com um gandula do PSG, que se recusa a lhe entregar uma bola.
O alemão então pega outra bola e a entrega ao administrador de redes sociais do Bayern, que está atrás do gol filmando.
O administrador da conta fica com a bola e a entrega ao experiente goleiro quando ele a pede.
No entanto, Neuer não defendeu muitas bolas na noite de terça-feira. Ele levou cinco gols na partida decisiva contra os franceses (5 a 4).