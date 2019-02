Neuer corre contra o tempo para retornar diante do Liverpool pela Champions League

Goleiro acredita que poderá enfrentar os Reds em Anfield Road

Além de Thomas Müller, suspenso, o Bayern de Munique pode ter outro desfalque de peso contra o Liverpool, no duelo de ida das oitavas de final da Champions League, em 19 de fevereiro, em Anfield Road.

Trata-se do goleiro Manuel Neuer, que se recupera de lesão.

No entanto, o arqueiro alemão, apesar de ter desfalcado os Bávaros nos últimos jogos e faltando apenas oito dias para o duelo com os Reds, acredita que poderá enfrentar o time de Jürgen Klopp.

"Estou bem, não é tão ruim. Se tudo ir bem nos treinos, eu jogarei (contra o Liverpool). Estamos todos positivos. Penso que poderei estar no gol", disse ao Espn FC.

"Será meu primeiro jogo em Anfield. Eu quero jogar lá. Ouvi muito sobre a atmosfera do estádio. Todo mundo que vê futebol sabe que é especial e penso que serão dois grandes jogos. A Champions League é muito importante para nós. São duas finais agora no mata-mata e espero que tenhamos uma grande noite no estádio deles, mas depende do resultado, é claro", finalizou.