Neuer (40) toma uma decisão definitiva sobre o seu futuro no Bayern de Munique

Manuel Neuer parece estar prestes a encerrar sua carreira no Bayern de Munique. O goleiro, agora com 40 anos, renovou seu contrato com o campeão alemão até o final da próxima temporada. O especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano já havia informado esta semana que Neuer estava prestes a assinar a renovação.

“Pensei muito sobre a decisão e agora estou muito feliz. Tudo está certo aqui: com esta equipe, podemos vencer qualquer um. Vou todos os dias com prazer para a Säbener Straße e dou o meu melhor”, comemora Neuer no site do Bayern.

“Em nossa equipe de goleiros, somos uma unidade coesa que se apoia mutuamente e tentamos elevar cada vez mais o nível, incentivando-nos constantemente e nos preparando da melhor maneira possível para as partidas”, disse o experiente goleiro, que também viu seu concorrente Sven Ulreich renovar seu contrato até meados de 2027.

O CEO Jan-Christian Dreesen considera Neuer “uma das melhores contratações da história do clube”. “Quase 600 partidas pelo FC Bayern, e agora entramos em nossa décima sexta temporada juntos. Isso diz quase tudo sobre sua importância extraordinária. Manuel ampliou os limites da posição de goleiro e, mesmo aos quarenta anos, ainda se supera. Este goleiro, este capitão e este ícone ainda serão lembrados por muitos anos.”

Neuer foi contratado do Schalke 04 em 2011 e usa a braçadeira de capitão do Bayern desde 2017. Ele conquistou duas vezes a tríplice coroa com o gigante, em 2013 e 2020. A Supercopa da Europa e a Copa do Mundo de Clubes também fazem parte de seu palmarés. Neuer conquistou com o Bayern nada menos que treze títulos nacionais e seis Copas da Alemanha. São 597 partidas disputadas pelo Der Rekordmeister em seu nome.

O goleiro do Bayern sagrou-se campeão mundial em 2014 e vestiu a camisa da seleção alemã em 124 ocasiões. Neuer encerrou oficialmente sua carreira internacional após o Euro de 2024. No entanto, nos últimos meses, voltaram a surgir rumores sobre um possível retorno, em parte devido às suas excelentes atuações pelo Bayern.

Um retorno espetacular de Neuer à seleção alemã parece, de repente, mais próximo do que nunca. O técnico Julian Nagelsmann incluiu o goleiro de 40 anos na pré-convocatória da Alemanha para a Copa do Mundo, que conta com 55 jogadores. A lista definitiva deve ser divulgada provavelmente no dia 21 de maio.