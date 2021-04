Neto provoca Palmeiras e 'promove' união Flamengo-Corinthians na Supercopa

Apresentador comentou em publicação do clube carioca nas redes sociais e movimentou a torcida rubro-negra

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo (11) pela Supercopa do Brasil, e o ex-jogador e apresentador Neto, que não esconde sua torcida pelo Corinthians, aproveitou para provocar os torcedores do clube paulista, promovendo uma “união” entre o Timão e o Fla.

Em resposta a uma publicação do perfil oficial do Flamengo no Twitter, o apresentador de 54 anos disse: "Vamos ganhar esse título”. A interação gerou reações instantâneas da torcida flamenguista, que entrou na brincadeira.

Vamos ganhar esse título — Craque Neto 10 (@10neto) April 11, 2021

O ex-meia, que chegou a jogar pelo Palmeiras, além de Santos, São Paulo e Corinthians, é famoso pelo bom humor e provocações aos rivais em redes sociais, e até mesmo em seu programa, a versão paulista do “Os Donos da Bola”, exibido de segunda a sexta na Bandeirantes.

Confira as principais reações:

Pode união FlaRinthians hj? 😳 — 8️⃣🏆Obrigado goleiro Cássio ᶜʳᶠ🇦🇴 (@Matheus_Com_TH_) April 11, 2021

Deus estará conosco mais uma vez😭👏 pic.twitter.com/opvdREnzyC — 𝒍𝒖𝒄𝒂𝒔 𝒎𝒊𝒙𝒂𝒈𝒆𝒏𝒔 (@LucasNascimenjo) April 11, 2021

Vamos kkkkk e por isso q o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, Kklkkk — #Júnior (@Everald54726403) April 11, 2021

Craque neto um gênio foi na bola e a agora na união fla x curintia — Silva (@Generafla) April 11, 2021

As torcidas paulista tem que aprender ,isso aqui sim é rivalidade — Mary Wiezorkosky 🔴⚫ (@mjv2graciano) April 11, 2021

A União Flarinthians está cada dia mais forte — Melhor vendedor da área (@math_hist) April 11, 2021