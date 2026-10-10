Neto, insultos ao árbitro na última partida no Brasil: desfalca Cagliari x Juventus por suspensão

Não só Locatelli, Yildiz, Thuram e Grabara: Luciano Spalletti também terá de abrir mão de Norberto Neto na partida da Juventus contra o Cagliari, marcada para amanhã à noite, às 20h45, na Unipol Domus Arena. Justamente para substituir o azaradíssimo goleiro polonês, há um par de semanas o goleiro brasileiro, livre no mercado após sua última experiência no Botafogo, voltou à Juventus, mas, por causa de uma suspensão recebida no Brasil, não viajará para a Sardenha com os novos companheiros, com Pinsoglio e Radu formando, ao lado do titular Vicario, o grupo de goleiros da Juventus.





O QUE ACONTECEU - O caso remonta a 30 de maio passado, quando o Botafogo visita o Bahia na 18ª rodada do Brasileirão. O time da casa oscila entre a classificação para a Copa Sul-Americana e a para as preliminares da Libertadores, o de Neto está à margem de uma possível vaga na segunda competição continental, mas tem apenas 3 pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento. Estamos no segundo dos sete minutos de acréscimos do primeiro tempo, com o Botafogo em vantagem, quando o goleiro agora da Juve pega a bola com as mãos e a segura por muito tempo. Mais de 8 segundos para o jovem árbitro Davi de Oliveira Lacerda, que aplica a nova regra e marca escanteio para o Bahia. Neto, naquele momento, perde a cabeça, como ele mesmo admitirá ao se desculpar nas redes sociais nos dias seguintes, e começa a insultar o árbitro.





—

A SUSPENSÃO - "Filho da put..., vai se f... moleque", registrará no relatório Davi de Oliveira Lacerda, que lhe mostra o cartão vermelho. A carreira de Neto no Botafogo terminará ali, considerando a paralisação do campeonato e o fato de que seu contrato não será renovado: o goleiro brasileiro é levado a julgamento no Tribunal Superior de Justiça Desportiva sob a acusação de "ofensa à honra da equipe de arbitragem", que prevê um mínimo de 4 jogos de suspensão. Seus advogados, porém, conseguem convencer os juízes a reclassificar a acusação para "ofensa simples", recebendo uma sentença de apenas um jogo de suspensão, a ser cumprido em Cagliari.