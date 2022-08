Neto deixou Barça de forma gratuita para assinar por dois anos com o Bournemouth

Goleiro de 33 anos estava fora dos planos de Xavi Hernández no Barcelona e aprovou a oferta vinda do futebol inglês

O Bournemouth, da Inglaterra, acertou a contratação do goleiro Neto, que pertence ao Barcelona. O negócio teve um desfecho nesta quinta-feira (4). A informação foi adiatada pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pela reportagem.

O goleiro de 33 anos deixou o Barça de forma gratuita para assinar com o clube inglês. Ele e seu estafe conseguiram a liberação desta forma, porque os catalães tinham interesse em reduzir a folha salarial, e o brasileiro era dono de um dos maiores salários do Camp Nou, como soube a GOAL.

Neto tinha mais um ano de contrato na Catalunha. O atleta se interessou pela mudança, porque teve a possibilidade de fechar vínculo por duas temporadas na Premier League. O jogador se empolgou com a possibilidade de jogar por um clube da principal liga nacional do continente.

Sem chances com Xavi Hernández e um salário considerado elevado, Neto se acertou rapidamente com o Bournemouth. O jogador de 33 anos se apresenta ao clube já nesta sexta-feira (5), faz exames médicos, assina compromisso e inicia as atividades ao lado dos companheiros.

O atleta chegou ao Barcelona no início da temporada 2019/2020. Em sua passagem pela Europa, ele defendeu as cores de Fiorentina, Juventus e Valencia. O goleiro Neto fez 21 jogos pelo time e sofreu 20 gols. No período, passou sete partidas sem ter as redes balançadas.