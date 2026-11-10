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O técnico da Itália, Roberto Mancini, apresentou sua visão tática e sua estratégia de renovação do elenco para os próximos jogos da Liga das Nações da Uefa contra a França e a Bélgica. Mancini desafiou Nicolo Zaniolo a se tornar um líder decisivo e explicou a busca por um organizador de jogo para o meio-campo, além da não convocação de jogadores veteranos.

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Mancini comanda renovação da Itália antes dos jogos da Liga das Nações

O técnico da Itália, Roberto Mancini, detalhou seus critérios para a escolha dos convocados enquanto a seleção se reúne em Coverciano para confrontos decisivos da Liga das Nações da UEFA contra França e Bélgica. Mancini tem dado grande ênfase à integração de jovens promessas com nomes consolidados, formando um grupo jovem voltado para o crescimento a longo prazo.

Com vários jogadores experientes fora da concentração, atletas como o atacante da Udinese Nicolo Zaniolo devem assumir maior protagonismo.

Mancini ressaltou que avaliar pessoalmente novos talentos técnicos é fundamental para ampliar as opções da seleção.

Zaniolo é desafiado a se tornar uma liderança decisiva

Ao falar sobre a evolução do papel de Zaniolo em um grupo mais jovem, Mancini deixou claro que o versátil jogador de 27 anos precisa passar a decidir partidas com regularidade.

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“Espero dele o mesmo que de todos os outros. Que jogue bem e seja consistente. Que comece a ser decisivo, porque o tempo passa”, afirmou Mancini. “Antes ele era um garoto, e agora deve ser um jogador que faz a diferença pela seleção.”

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Ao destacar a versatilidade tática de Zaniolo, Mancini acrescentou: “Com as qualidades que tem, Zaniolo pode jogar em qualquer posição. Como meia-atacante, ponta ou atacante. Em 2018, tínhamos jogadores mais experientes. Giorgio, Leo, Verratti e Jorginho eram os mais experientes. Hoje não temos muitos.”

Busca por um volante organizador e integração de jovens armadores

Ao tratar do equilíbrio do meio-campo, Mancini falou sobre as convocações do jovem Alessandro Romano, do Cagliari, e de Riccardo Cassano, do Como, além de fazer uma avaliação franca da falta de um organizador de jogo na Itália.

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“Romano também estava indeciso, mas nos escolheu. Ele é jovem, precisa jogar e pode cometer erros. Ninguém é perfeito”, observou Mancini. “Meu volante organizador? Neste momento, não temos um. Você está falando de alguém como Jorginho? Não temos. Esperamos que alguém apareça nos próximos meses. Testamos Tonali, e outros jogadores podem se adaptar.”

Ao avaliar o potencial de Cassano, Mancini acrescentou: “Cassano pode ser o jogador que nos falta neste momento. Ele precisa melhorar fisicamente, mas tem qualidade para atuar como volante organizador. Joga em uma equipe que pratica um futebol de determinada maneira, e eles podem ser importantes para o futuro da seleção.”

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Ausências estratégicas de veteranos enquanto Itália busca vaga nas quartas de final

Mancini também esclareceu por que os campeões europeus Federico Bernardeschi e Bryan Cristante ficaram de fora, assim como jogadores em boa fase no futebol nacional que não foram convocados, como o meio-campista Giacomo Calo, do Frosinone.

“Conhecemos Bernardeschi e Cristante, então não precisamos convocá-los para testá-los. Quando precisarmos de jogadores desse nível, vamos chamá-los. Agora precisamos encontrar soluções diferentes e tentar fazer com que os jovens ganhem experiência”, explicou Mancini. “Calo é um dos jogadores que estão bem. O Frosinone tem três ou quatro bons jogadores. Não podemos convocar agora jogadores que já têm 29 ou 30 anos. Quando precisarmos deles, faremos isso, mas não porque o empresário dele nos diz para fazer.”

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A Itália recebe a França na quinta-feira, em um San Siro com ingressos esgotados, antes de viajar a Bruxelas para enfrentar a Bélgica no domingo, em busca de uma vaga nas quartas de final da Liga A.