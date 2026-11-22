Compartilhar Siga GOAL no Google

Donyell Malen marcou quatro gols na goleada da Roma por 5 a 1 sobre o Parma, pela Serie A, e igualou o recorde do clube de gols no campeonato em um ano civil. O técnico Gian Piero Gasperini chamou o ex-atacante do Aston Villa de “extraordinário” depois que seu 26º gol na Serie A em 2026 manteve a Roma a dois pontos da líder Lazio.

Publicidade

Malen marca quatro gols e iguala recorde de 66 anos da Roma

Donyell Malen marcou quatro vezes e levou a Roma a uma goleada por 5 a 1 sobre o Parma, pela Serie A, mantendo a equipe de Gian Piero Gasperini a apenas dois pontos da líder Lazio. Rodrigo Mora fez o outro gol da Roma, depois que Nesta Elphege havia empatado temporariamente para os donos da casa em um contra-ataque.

Com os quatro gols, Malen chegou a 12 nas primeiras 12 rodadas do campeonato e a 26 na Serie A ao longo do ano civil de 2026, desde que chegou do Aston Villa em janeiro. A marca iguala o recorde histórico do clube estabelecido por Pedro Manfredini em 1960, com mais de um mês ainda pela frente até o fim do ano.

Gasperini explica por que Malen se destaca em seu esquema

Em entrevista à DAZN Italia após o apito final, Gasperini elogiou a reação de sua equipe depois de sofrer o gol de empate e destacou como Malen se encaixa taticamente no estilo ofensivo da Roma.

“Malen já era um atacante de qualidade nos Países Baixos, no Borussia Dortmund e no Aston Villa. Você não joga nesse nível sem qualidade”, disse Gasperini. “Talvez eu o tenha colocado na posição em que ele consegue se expressar melhor. Há muitos bons atacantes na Serie A, inclusive jovens talentos e, claro, Lautaro Martinez, mas neste momento Malen é extraordinário. Ele combina muito bem com a nossa equipe. Talvez consigamos tirar mais de Malen do que conseguiríamos de um atacante mais forte no papel, mas que não se encaixasse tão bem no nosso estilo de jogo.”

Publicidade Publicidade

De emprestado pelo Villa a protagonista de recorde

Malen chegou inicialmente à Roma por empréstimo do Aston Villa em 16 de janeiro de 2026. Depois de ajudar o clube a voltar à Champions League da Uefa com seus gols, foi contratado em definitivo por € 25 milhões em maio, com vínculo até junho de 2030. A partida em que marcou quatro vezes também rendeu seu terceiro hat-trick na Serie A em 2026, feito alcançado pela última vez na primeira divisão italiana por Josip Ilicic, que também jogou sob o comando de Gasperini na Atalanta.

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Os 36 gols da Roma nas primeiras 12 partidas do campeonato representam o maior total de uma equipe da Serie A em 76 anos, desde que Inter, Milan e Juventus superaram essa marca na temporada 1950/51.

Roma ganha força na disputa pelo título com jogos ainda por disputar em 2026

Com a Roma somando 30 pontos e perseguindo a Lazio na liderança, Gasperini observou que superar as dificuldades contra o Parma mostrou a confiança crescente de seu elenco.

Publicidade

Para Malen, chegar ao fim de novembro empatado com Manfredini em 26 gols no campeonato em um ano civil deixa bastante tempo para assumir sozinho o recorde histórico da Roma antes do fim de 2026.