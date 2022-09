Neo Química Arena se prepara para fim de semana com duas finais do Corinthians

Casa do Timão vai receber as finais do Brasileirão Feminino, contra o Internacional, e a do Campeonato Brasileiro Sub-20, contra o Palmeiras.

Nesta segunda-feira, o Corinthians tomou conhecimento de mais dois jogos marcados para a Neo Química Arena em 2022. E, para a alegria da Fiel, são duas importantes decisões: final do Brasileirão Feminino, contra o Internacional, e o duelo decisivo do Brasileirão Sub-20, contra o Palmeiras.

As Brabas, como são chamadas as atletas do Timão, recebem o Internacional, na Neo Química Arena, no dia 24 de setembro, às 14h, pelo jogo de volta da decisão. A ida acontece no Beira-Rio, dia 18, às 11h.

Nas redes sociais, a torcida do Corinthians já faz campanha para ter a Arena lotada, com uma meta de ter mais de 40 mil torcedores presentes. A #InvasaoPorElas vem ganhando destaque desde a noite de domingo, e até mesmo o goleiro Cássio, por meio de seu Instagram, e o perfil oficial do clube aderiram ao movimento.

Por outro lado, o time Sub-20 entra em campo apenas no domingo, dia 25, às 11h. Vale lembrar que a final do Brasileirão da categoria é decidida em jogo único. O Corinthians ficou com o mando por ter feito uma campanha melhor que a do Palmeiras na competição e por isso o jogo acontecerá em Itaquera.

Já o time masculino do Timão, depois do duelo decisivo pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira, contra o Fluminense, só voltará a jogar na Neo Química Arena no dia 28. O Timão recebe o Atlético Goianiense, em jogo do Brasileirão.