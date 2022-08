Neo Química Arena: capacidade, maior público, bilheteria recorde e mais do estádio do Corinthians

Confira todas as informações sobre a arena do Timão

Casa do Corinthians desde 2014, a Neo Química Arena já está na história do Timão. Pouco tempo, mas muitas conquistas, jogos históricos e emoção à flor da pele.

Inaugurado para a Copa do Mundo de 2014, o antigo Itaquerão (ou Arena Corinthians) se tornou a Neo Química Arena em 2020, após acordo para a venda dos naming rights do estádio por 20 anos.

Assim, nós compilamos todos os recordes da Neo Química Arena. Maior público, maior artilheiro, maior bilheteria, entre outros dados. Confira!

Qual é o maior público da Neo Química Arena? E a maior arrecadação?

O maior público da história da Neo Química Arena não envolveu o Corinthians (devido a limitação da capacidade da arena).

63.267 torcedores foram assistir Holanda x Argentina, pelas semifinais da Copa do Mundo de 2014. Desde então, tal número ainda não foi atingido.

O maior público envolvendo o Corinthians aconteceu em 21 de abril de 2019: 46.903 mil pessoas assistiram o clássico entre Corinthians x São Paulo, pelo Paulistão - a partida terminou com título do Timão.

Já a maior arrecadação da história da Neo Química Arena é de 2022: o Corinthians recebeu cerca de R$ 5.380 milhões (renda bruta) no dia 2 de agosto de 2022, quando a equipe recebeu o Flamengo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Qual é a capacidade atual da Neo Química Arena?

Segundo dados divulgados pela administração da Neo Química Arena, a capacidade máxima do estádio é de cerca de 49 mil pessoas: mais precisamente, 49.205 lugares.

Qual o jogador que mais atuou na Neo Química Arena? E o maior artilheiro?

*dados atualizados em 18 de agosto de 2022

Não é segredo para ninguém: Cássio é o jogador com mais jogos na história da Neo Química Arena. O goleiro do Corinthians já ultrapassou 230 partidas dentro da arena - e ainda parece longe de parar. Fagner e Gil, outros ídolos do clube, formam o top três.

Já o maior artilheiro é Jô - o atacante tem 30 gols dentro da Neo Química. Romero, com 27, e Jadson, com 24, fecham a lista.