"Não acho que deva haver uma punição. Estou ciente de que isso não transmitiu uma boa imagem para as crianças, mas essa parte um pouco mais violenta também faz parte do futebol”, disse o meio-campista do FC Barcelona aos repórteres na terça-feira, e enfatizou: “Para mim, o mais lógico teria sido expulsá-lo do campo durante a partida e pronto. Mas, como já disse: acho que tudo isso faz parte do futebol e é assim que o futebol sempre deve ser.”

O que aconteceu? Após o apito final, Paredes primeiro se dirigiu a Eric Garcia, antes de ir atrás de Gavi. Inicialmente, o argentino o agarrou pelo pescoço, deu-lhe um empurrão e, por fim, derrubou-o com um soco. Contudo, ao contrário do que se pensava inicialmente, Paredes não recebeu cartão vermelho. No relatório do árbitro Slavko Vincic, inicialmente estava registrado apenas um cartão amarelo.

Na segunda-feira, porém, a FIFA declarou que a Comissão Disciplinar da entidade “nomeou um investigador disciplinar e ético” para “investigar possíveis violações do Código Disciplinar da FIFA relacionadas aos incidentes ocorridos após a partida”.

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Não foi só Paredes quem perdeu a cabeça: investigações também contra outros dois argentinos?

Além de Paredes, as investigações também poderiam se voltar contra Nahuel Molina e o assistente técnico Roberto Ayala por possível conduta imprópria. Imagens mostram como Molina desferiu, sem aviso prévio, um soco no peito de Rodri, que passava comemorando e sem qualquer atitude provocativa, o que acabou sendo o gatilho para a ação vergonhosa de Paredes contra Gavi. Ayala, por sua vez, desferiu um soco em Dani Olmo, conforme mostrou outro vídeo.

Ao contrário do que aconteceu com Gavi, vários especialistas e ex-jogadores profissionais exigiram, posteriormente, punições para os rufiões argentinos. Didi Hamann chegou a pedir uma punição draconiana para Paredes e Molina. “Eu suspenderia os dois por um ano e, depois, que eles mesmos decidissem se querem voltar. Mas algo assim não pode acontecer”, disse ele no podcast ‘DAB | Der Audiobeweis Spezial – Edição da Copa do Mundo’, da Sky Áustria.

Embora a Argentina tenha adotado uma postura extremamente agressiva, apenas Enzo Fernández recebeu cartão vermelho durante o tempo regulamentar. O meio-campista do Chelsea FC recebeu inicialmente um cartão amarelo aos 82 minutos por reclamações e acabou sendo expulso na prorrogação pelo árbitro esloveno após uma entrada violenta contra Pau Cubarsi. Entretanto, Fernández se pronunciou sobre a derrota de 0 a 1 de sua equipe, mas não mencionou seu cartão amarelo-vermelho.



