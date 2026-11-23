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Jamie Carragher acredita que o Chelsea não tem chance de conquistar nada nesta temporada se não contratar um zagueiro dominante em janeiro. O ex-jogador do Liverpool criticou duramente a dupla formada por Levi Colwill e Wesley Fofana após a goleada por 4 a 1 sofrida em casa para o Leeds no sábado. Ele também admitiu estar surpreso com o estilo de jogo do time de Xabi Alonso.

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Carragher: Chelsea tem um “enorme problema” na zaga

Carragher afirmou que o Chelsea precisa contratar um zagueiro dominante ou não conquistará nada nesta temporada. O time sofreu 20 gols em 11 jogos da Premier League, e o Leeds voltou a expor suas fragilidades no sábado, quando Dominic Calvert-Lewin levou a melhor fisicamente sobre Colwill e Fofana em uma derrota por 4 a 1 em casa que aumentou a pressão sobre Alonso .

“O Chelsea tem um enorme problema na zaga e, se não resolver isso em janeiro, terá um grande problema para chegar onde acredita que deveria estar nesta temporada, pensando na Champions League”, disse Carragher no programa Monday Night Football, da Sky Sports.

“Essa dupla nunca vai funcionar”

O ex-zagueiro do Liverpool, que também relembrou a atuação de Brian Brobbey na vitória do Sunderland por 1 a 0 antes da pausa para as seleções, não poupou nenhum dos dois jogadores.

“Colwill cometeu o pênalti em Sunderland, contra Brobbey, e o técnico o substituiu no intervalo. A atuação de Fofana contra o Manchester United, especialmente no primeiro tempo, foi uma das piores que você verá de um zagueiro nesta temporada”, afirmou. “Como dupla, eles nunca vão funcionar porque não têm imposição física suficiente e não há um líder de verdade ali.”

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Lacroix é apenas um “paliativo”

O Chelsea contratou Maxence Lacroix do Crystal Palace por 51 milhões de libras no verão, mas ele desfalcou o time nos últimos três jogos por uma lesão na parte posterior da coxa. Carragher, que disse que a situação o lembrou do Liverpool antes da contratação de Sami Hyypia, não vê o zagueiro como a solução.

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“Isso não vai mudar com os jogadores que eles têm. Lacroix é um jogador razoável, mas é um paliativo até a próxima janela de transferências, em janeiro, ou até o fim da temporada”, disse. “Até contratarem esse zagueiro dominante e líder, eles não têm absolutamente nenhuma chance de conquistar nada.”

Carragher se surpreende com o estilo de Alonso

Carragher também admitiu estar surpreso com o Chelsea de Alonso. Segundo ele, o time “depende muito do trio de ataque” em vez de praticar o futebol de posse de bola que muitos esperavam.

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O time de Alonso está em oitavo lugar, 12 pontos atrás do líder e atual campeão Arsenal, e visita o Nottingham Forest na sexta-feira.