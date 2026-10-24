Nenhuma assistência, oito gols: a estatística incomum de Julian Brandt tem um motivo específico

É claro que Julian Brandt sempre foi um jogador que também representa perigo de gol. Ainda assim, o ex-jogador de Dortmund e Leverkusen era mais conhecido na Bundesliga por dar assistências. Por ser alguém capaz de fazer o passe decisivo e deixar seus atacantes em ótimas condições para finalizar.

Os números até agora na primeira temporada de Brandt no Ajax de Amsterdã, porém, não refletem isso. Muito pelo contrário: na Holanda, o jogador de 30 anos tem sido bastante eficiente como goleador, com oito gols em 15 partidas pelo Ajax, considerando todas as competições. Mas Brandt ainda não registra nenhuma assistência em 2026/27.

Embora a média de gols incomumente alta para os padrões de Brandt certamente se explique, em parte, pelo fato de o nível da Eredivisie e da Conference League simplesmente não ser tão alto quanto o da Bundesliga e da Champions League, cabe perguntar: por que o meia criativo, que atua como o mais avançado dos três meio-campistas no 4-3-3 característico do Ajax, ainda não deu sequer uma assistência? Será que ele se tornou mais goleador do que garçom?

Julian Brandt ainda não deu assistências pelo Ajax: a explicação é bem simples

Não. Essa conclusão seria tão superficial quanto equivocada. Na verdade, a explicação para a estatística surpreendente é bem simples: Brandt também sabe muito bem deixar os companheiros em condições de marcar no Ajax. Até agora, porém, eles simplesmente não têm conseguido transformar os passes dele em gols.

Próximas partidas SPA Eredivisie 11:45 AJX Assistir

O principal exemplo é Marcos Leonardo, contratado do Al-Hilal no verão por quase 20 milhões de euros em meio a grandes expectativas. Brandt já deixou o brasileiro várias vezes frente a frente com o goleiro adversário, mas Leonardo nunca aproveitou essas chances claras. E ele não é o único: atualmente, o time de Amsterdã precisa de oportunidades demais para marcar e está longe de ser eficiente o suficiente.

Getty Images

Em resumo: se seus companheiros fossem mais frios na hora de finalizar, Brandt certamente já teria uma ou outra assistência. No empate por 1 a 1 com o NEC Nijmegen, pela 8ª rodada, por exemplo, o jogador que disputou 48 partidas pela seleção alemã criou nada menos que oito chances de gol, mais do que todos os outros atletas do Ajax juntos, que somaram apenas cinco. Além disso, ele é, de longe, o melhor jogador do time na criação de chances nesta temporada da Eredivisie.

Julian Brandt já convenceu até Rafael van der Vaart

As assistências, portanto, acabarão vindo. De qualquer forma, Brandt, que não recebeu uma proposta de renovação do Borussia Dortmund e, por isso, foi jogar na Holanda no verão, já se adaptou muito bem ao novo clube. Ele marca gols, comanda o jogo e encanta a torcida com lances de técnica refinada e vários golaços.

Brandt convenceu até Rafael van der Vaart, seu principal crítico, que se mostrava cético em relação a ele no início. Hoje, o ídolo do clube o elogia como o "melhor jogador do Ajax", algo que, porém, não interessa muito a Brandt: "Da última vez que ele fez uma declaração diferente, também fui muito confrontado com isso. Não sei, nessas horas sou sempre assim: 'Me deixem em paz com essa besteira'", disse Brandt no podcast "Spielmacher".

Ele também está mais do que satisfeito com a escolha do clube. "Para mim, a ideia neste verão era: onde eu me encaixo melhor? E este é o melhor clube, pensando na Europa, em comparação com outras ligas de ponta? Outros podem julgar isso. Mas era o melhor para mim, em comparação com outras opções que eu teria. Por isso, continuo achando que foi a decisão certa", disse Brandt.

Antes disso, Brandt ficou cerca de um mês sem clube. "Demorei um pouco para tomar essa decisão, logicamente, porque às vezes a gente espera algumas coisas, mas a tomei de todo o coração", acrescentou.