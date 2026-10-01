Uma coisa é certa: a trajetória de Vitaly Janelt, do Brentford, é realmente especial. Há vários fatos que comprovam isso. Já é bastante curioso, por si só, que um profissional alemão que entrou em campo 166 vezes na Premier League (12 gols), recentemente inclusive levou seu time a campo duas vezes como capitão e está entre os volantes mais confiáveis da Inglaterra, aos 28 anos não tenha disputado nem uma partida pela seleção nem na Bundesliga.

Janelt atuou apenas 54 vezes no futebol profissional da Alemanha, de 2017 a 2020 pelo VfL Bochum. Agora, porém, o nascido em Hamburgo está no elenco da seleção alemã do técnico Jürgen Klopp como um dos 11 estreantes e pode fazer sua estreia na quinta-feira, contra a Sérvia. Só que, há quase exatamente dez anos, parecia que a trajetória de Janelt na DFB terminaria antes mesmo de realmente começar.

No outono de 2016, Janelt estava com a seleção alemã sub-19 em uma partida das Eliminatórias da Eurocopa, na Albânia. Junto com seu então companheiro de equipe no RB Leipzig, Idrissa Toure, Janelt teria levado um narguilé para o quarto do hotel e fumado. Enquanto os dois estavam no treino, surgiu uma marca de queimadura no quarto. O que realmente aconteceu em detalhes segue sem solução até hoje.

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Escândalo do narguilé de Vitaly Janelt: quais foram as consequências no RB Leipzig?

As consequências, claro, vieram imediatamente: os dois adolescentes foram mandados para casa antes da hora, onde foram recebidos em Leipzig por um enfurecido Ralf Rangnick. Ele agiu com rigor, expulsou Janelt e Toure da academia de base e do internato e os tirou completamente dos treinamentos da equipe e das partidas até o fim do ano.

Além disso, houve uma multa e centenas de horas de serviço comunitário em uma creche, com turnos das 7h às 15h. A punição gerou discussões na época, especialmente porque ambos os jovens jogadores negaram o episódio com veemência. Eles afirmaram não ter levado nem fumado o narguilé, mas sim deixado o quarto para outros jogadores, entre eles o talento de 18 anos do BVB, Felix Passlack.

Mas Janelt e Toure não eram exatamente fichas limpas quando o assunto era disciplina. A dupla supostamente se atrasava repetidamente para os treinos ou pedia pizza para o internato sem permissão. Com a distância de uma década, Janelt relembrou o escândalo nestes dias da seguinte forma: "No fim das contas, agora tenho dez anos a mais. Tenho uma filha pequena, todo mundo amadurece em algum momento. Principalmente os garotos. As mulheres são um pouco mais tranquilas quando se trata de fazer besteira. Acho que todo mundo precisa tirar seus erros disso. Eu percebi isso relativamente rápido. O que foi, foi."

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Vitaly Janelt se transferiu para o Brentford por apenas 600 mil euros

Canhoto, Janelt tentou recomeçar no Bochum, na segunda divisão, mas esteve longe de ser titular nessas três temporadas e meia. Em Brentford, porém, foi completamente diferente desde o início.

Por uma quantia irrisória para os padrões ingleses, 600 mil euros, Janelt se transferiu há seis anos para o oeste de Londres e para a Championship. Lá, o volante se tornou imediatamente um jogador-chave e ajudou os Bees, em sua temporada de estreia, a conquistar o primeiro acesso à Premier League na história do clube.

Também na elite, o Brentford se manteve com tranquilidade, enquanto Janelt se tornou indispensável no meio-campo defensivo. Em quase toda temporada, ele acumulou com regularidade pelo menos 30 partidas. Apenas na última temporada uma fratura no metatarso o freou por mais tempo. Mas Janelt se recuperou e há muito tempo desfruta de enorme prestígio dentro da equipe.

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Quais são os pontos fortes de Vitaly Janelt?

No Brentford, Janelt é um volante de marcação fisicamente forte nos duelos, que organiza o sistema defensivo e estrutura a saída de bola com sua segurança na posse. O técnico dos Bees, Keith Andrews, o exaltou como a "cola" que mantém tudo unido. O jogo de Janelt não chama muito a atenção, mas, quando ele não pode atuar, fica evidente o quanto é valioso para a equipe. No começo do ano, ele renovou seu contrato até 2030.

"Qualidade individual dá para comprar, mentalidade e união não", disse ele, soando como Klopp: "Se você não trabalha duro junto como time, é difícil ser competitivo." Sobre si mesmo, Janelt diz: "Acho que sou bom para um time, me vejo como um jogador de equipe. Faço o trabalho sujo para os caras à minha frente."

Embora Janelt tenha sido campeão europeu em 2021 com a seleção alemã sub-21 como jogador reserva, a porta para o topo permaneceu fechada para ele durante anos. Antes da Copa do Mundo de 2022, no Catar, ele teria estado na enigmática lista de 55 nomes de Hansi Flick.

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Vitaly Janelt pode estrear pela seleção alemã contra a Sérvia

"Em um clube tranquilo como o Brentford, que na Alemanha não muita gente tem no radar, não é tão simples chegar aos holofotes. Claro que eu gostaria de já ter estado lá em um momento anterior, teria esperado uma chance", disse Janelt. "Brentford não é Chelsea, Manchester United ou Manchester City, isso eu sei muito bem. Em algum momento, eu não tinha mais vontade de falar sobre isso nas entrevistas. Se o treinador está a fim de mim, está a fim. Se não, então não. Não guardo mágoa de ninguém. Todo treinador tem sua própria ideia."

O fato de agora ter sido necessária a ideia de Klopp para que ele fosse convocado pela primeira vez para o elenco principal também deve ter relação com os anos de trabalho do treinador no Liverpool, na Inglaterra, e "provavelmente é bom para mim", espera Janelt. "Estou muito feliz por estar aqui agora com meus 28 anos. É uma das últimas chances para mim de estar em um ou outro grande torneio."

Como a dupla de volantes Joshua Kimmich e Felix Nmecha nas duas primeiras partidas sob o comando de Klopp não foi exatamente brilhante e falta à seleção alemã um camisa 5 de verdade, forte tanto com a bola quanto nos duelos, é bem possível que Janelt receba em Munique sua primeira chance de se provar. Seria, dez anos após o escândalo de Shkodra, a merecida recompensa por uma trajetória de carreira tão pedregosa quanto incomum.

Vitaly Janelt: os números de sua carreira profissional