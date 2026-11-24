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Joe Hart analisou o papel de Lukas Hornicek no gol de empate de Noni Madueke no jogo entre Newcastle e Arsenal. Para ele, o goleiro ficará decepcionado, apesar da dificuldade da defesa. O ex-goleiro da Inglaterra também afirmou que Nick Pope, em sua melhor forma, ainda seria titular à frente do reforço contratado no verão.

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Hart analisa falha de Hornicek contra o Arsenal

Hart acredita que Hornicek ficará muito decepcionado por não ter evitado o gol de empate de Madueke no empate de sábado contra o Arsenal . Embora tenha tocado na bola, o goleiro de 24 anos não conseguiu impedir que ela entrasse.

Em participação no Match of the Day, o ex-goleiro da Inglaterra e do Manchester City reconheceu a dificuldade da defesa, mas destacou o custo do lance. Falhas começaram a aparecer nas atuações de Hornicek após as derrotas recentes para Coventry e Everton.

Defensores encobriram a visão do goleiro do Newcastle antes do chute

Hart detalhou as dificuldades enfrentadas pelo jogador da seleção da República Tcheca quando Madueke cortou para dentro, enquanto Martin Odegaard avançava pela lateral. Com os defensores Dan Burn e Lewis Hall correndo para bloquear o chute, Hornicek se deslocou do centro do gol para cobrir o espaço restante.

A bola passou por pouco pelo carrinho de Hall e, em seguida, por Burn, de 1,98 m, deixando Hornicek sem visão do lance até o último instante. Obrigado a reajustar sua posição imediatamente, o goleiro tentou baixar a mão, mas se atrasou, e a bola tocou a parte de cima de sua luva.

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"Dá para vê-lo olhar para trás, desolado, e essa é a diferença entre os três pontos, uma grande vitória e aquela sensação ao fim do jogo", disse Hart. "Madueke ficou encantado, Hornicek ficará decepcionado, mas foi um gol muito, muito difícil de evitar."

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"Ele é um goleiro de alto nível tentando abrir seu caminho, mas essa é a dificuldade desse lance", explicou Hart. "Só naquele momento Hornicek consegue ver a bola. Por isso, ele tenta baixar a mão, não acerta o tempo do movimento e a bola acaba batendo na parte de cima da luva."

Pope segue como referência apesar de investimento de £40 milhões no verão

Hornicek chegou a Tyneside no verão, vindo do Braga, de Portugal, para assumir a posição de titular, enquanto Ewen Jaouen, jogador da seleção sub-21 da França, também foi contratado. As chegadas fizeram de Pope, há muito tempo no clube, a terceira opção para o gol no St James' Park.

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Quando Alan Shearer, ídolo do Newcastle, observou que o clube gastou mais de £40 milhões em dois goleiros para substituir Pope, Hart argumentou que nenhum dos recém-chegados se firmou de fato. Apesar dos problemas de Pope com uma lesão no ombro na temporada passada, Hart insistiu que o inglês, em plena forma, ainda é superior.

"Hornicek teve bons momentos, mas acho que Nick Pope, em sua melhor forma, obviamente foi melhor com a camisa do Newcastle e demonstrou isso com títulos e boas atuações", respondeu Hart. "Mas, como você disse, Al, nenhum dos reforços realmente se firmou."

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Aumenta a pressão sobre os goleiros do Newcastle

Hornicek agora enfrenta uma cobrança crescente para eliminar erros custosos e justificar o alto investimento do Newcastle no gol durante o verão. Embora tenha tido um início sólido, de modo geral, na Premier League, falhas de grande repercussão contra Coventry, Everton e Arsenal levantaram dúvidas sobre sua regularidade. Com Jaouen à espera de uma oportunidade e Pope ainda no elenco do St James' Park, a hierarquia dos goleiros do Newcastle segue sob análise.