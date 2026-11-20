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Karl-Heinz Rummenigge, membro do conselho de administração do Bayern de Munique, levantou dúvidas sobre a capacidade de Jamal Musiala de recuperar seu antigo nível após voltar de lesão. O dirigente sugeriu que, se a queda de rendimento persistir, as condições financeiras de seu contrato poderão ser revistas. O vínculo vai até 2030 e prevê um salário anual superior a 25 milhões de euros, segundo a imprensa.

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As declarações de Rummenigge, segundo a emissora "Sky" alemã, coincidiram com o retorno de Musiala aos gramados no confronto contra o Colônia, que terminou empatado em 1 a 1. O jogador da seleção alemã, que estava afastado havia dois meses por lesão, entrou no segundo tempo, em meio às dúvidas persistentes sobre seu futuro esportivo.

Questionado se concordava com as preocupações de Uli Hoeness, presidente honorário do clube, sobre a possibilidade de Musiala não recuperar seu nível anterior, Rummenigge não descartou esse cenário e afirmou que isso é "totalmente possível e não está descartado".

Ele acrescentou que experiências anteriores com lesões semelhantes indicam que é difícil um jogador voltar ao nível que apresentava antes da lesão.

As preocupações de Rummenigge não se limitaram ao aspecto técnico. Ele também abordou o peso financeiro do contrato de Musiala, que, segundo informações da imprensa, recebe mais de 25 milhões de euros por ano, e considerou que a manutenção desse salário seria alvo de discussão caso o jogador não consiga apresentar com regularidade o nível esperado.

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O membro do conselho do Bayern explicou que qualquer conversa sobre o tema exigiria contato com o jogador, sua família e sua agência. Segundo ele, salários desse porte podem se tornar insustentáveis caso o retorno esportivo esperado não se concretize, e a questão continuará atrelada à evolução de Musiala no futuro próximo.

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Hoeness já havia aberto o debate sobre o futuro do jogador, que sofreu duas recaídas durante o verão, seguidas de problemas de saúde que o mantiveram longe dos gramados por alguns períodos. O dirigente manifestou publicamente dúvidas sobre a capacidade de Musiala de recuperar o nível anterior e também mencionou o alto valor de seu contrato.

Apesar dessas preocupações, Rummenigge descartou, por ora, a ideia de uma saída de Musiala. Ele afirmou que não imagina que o jogador queira deixar o Bayern e que também não espera que outro clube se interesse em contratá-lo nas atuais circunstâncias.

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No entanto, ressaltou que o clube continuará analisando os aspectos financeiros. Explicou ainda que não houve, até o momento, nenhuma conversa concreta com o jogador ou seus representantes e que o que expôs não passa de ideias e possibilidades relacionadas ao seu futuro.