O clube do deserto conta com nomes de destaque em sua comissão técnica. O ex-jogador do Liverpool Jonjo Shelvey está à beira do campo, enquanto Danny Simpson, campeão pelo Leicester City, atua como jogador-treinador. Depois que a janela de transferências se fechou, Sancho ficou sem um novo clube. Seu contrato com os Red Devils expirou no fim de junho, sem que uma nova parceria fosse acertada.

Uma contratação em definitivo pelo Aston Villa também não se concretizou. Os Villans haviam emprestado anteriormente o jogador de ataque, mas desistiram de transformar o empréstimo em um contrato permanente. Com isso, o ex-grande talento se encontra sem clube, e isso apenas cinco anos depois de ter trocado o Borussia Dortmund por Manchester por 85 milhões de euros.

A diretoria do Arabian Falcons agora se prepara para entrar em contato com Sancho e outros jogadores de destaque sem contrato. Segundo a reportagem, o clube dos Emirados Árabes Unidos planeja uma oferta ambiciosa.

Que esse caminho não é um caso isolado fica claro ao se olhar para o elenco atual: com Ravel Morrison, um ex-talento do United já assinou no Oriente Médio no verão passado. O meio-campista foi nomeado capitão da equipe pouco depois.

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Quais rumores de transferência circularam sobre Jadon Sancho?

Nas últimas semanas, Sancho também foi ligado à Roma e à Fiorentina. No entanto, os dois clubes da Serie A abriram mão de contratar o ponta. Além disso, circularam rumores sobre uma possível transferência para a América do Sul, para o tradicional clube brasileiro Palmeiras.

A carreira do jogador de 23 partidas pela seleção inglesa (três gols) tem sido extremamente turbulenta nos últimos tempos. Nas últimas três temporadas, ele atuou por quatro clubes diferentes. Em janeiro de 2024, voltou por empréstimo ao BVB por um breve período e esteve com os aurinegros na final da Liga dos Campeões no estádio de Wembley, que foi perdida por 2 a 0 para o Real Madrid.

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Jadon Sancho jogou por empréstimo por Chelsea e Aston Villa

Como o BVB decidiu contra um retorno em definitivo, Sancho acabou acertando um empréstimo ao Chelsea. Lá, ele até conquistou a Conference League, mas uma transferência permanente para Stamford Bridge não se concretizou.

Em vez disso, os Blues pagaram uma multa contratual equivalente a pouco menos de seis milhões de euros ao ManUnited para se livrarem de uma obrigação de compra de cerca de 29 milhões de euros. Depois disso, veio a transferência por empréstimo para o Aston Villa. Sob o comando do técnico Unai Emery, Sancho não conseguiu deslanchar e somou apenas um gol e três assistências em 39 jogos oficiais, embora tenha encerrado a temporada com o título da Liga Europa.

Agora, os Falcons esperam que as condições nos Emirados Árabes Unidos possam fazer a diferença. Uma vida em Dubai com rendimentos isentos de impostos, além de condições de treinamento de primeira linha, deve servir como argumento. A cidade já é conhecida por Sancho, já que no passado ele realizou ali processos de reabilitação após lesões.