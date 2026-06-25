Nenhum africano conseguiu... O Marrocos faz história graças a Rahimi e Jassim

A seleção do Marrocos garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, com uma emocionante vitória sobre o Haiti por 4 a 2, na madrugada desta quinta-feira.

Os gols do Marrocos foram marcados por Achraf Hakimi (39º), Ismail Saibari (45+1), Sofiane Rahimi (78) e Jassim Yassin (89).

Rahimi e Jassim entraram como reservas aos 70 minutos e conseguiram balançar as redes, garantindo os três pontos.

A rede de estatísticas “Opta” informou que o Marrocos se tornou a primeira seleção africana a ter dois jogadores que entraram como reservas e marcaram gols em uma partida da Copa do Mundo de Futebol.

Com essa vitória, os Leões do Atlante encerraram a fase de grupos em segundo lugar no Grupo C, atrás do Brasil, líder por diferença de gols, após ambos terem somado 7 pontos.

A seleção marroquina enfrentará nas oitavas de final o líder do Grupo F, que inclui Holanda, Japão, Suécia e Tunísia, enquanto o Brasil, que derrotou a Escócia hoje por 3 a 0, enfrentará o segundo colocado do mesmo grupo.







