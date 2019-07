Nenê se despede do São Paulo e deve ser anunciado pelo Flu: "Tamo chegando"

Jogador de 37 anos tem sua contratação defendida por Fernando Diniz que o aguarda

O meia Nenê se despediu do oficialmente. Após assinar o encerramento de seu vínculo, nessa sexta-feira, em acordo amigável, o atleta se declarou são-paulino de coração, em publicação nas redes sociais.

“Aqui se encerra meu ciclo no São Paulo FC. Lugar que trabalhei muito, vivi bons momentos e pude realizar um sonho. Morumbi, companheiros, comissão técnica, funcionários do clube e amigos. Sou muito grato por todo esse período com vocês. Gostaria de agradecer também a toda nação tricolor, realmente espero ter deixado boas memórias no coração de vocês. Desejo boa sorte a todos e mais uma vez, obrigado por tudo”, postou o atleta em seu Instagram oficial.

Nenê se prepara para assinar um novo vínculo com outro grande clube do futebol brasileiro. O será sua nova casa em contrato que vai durar até dezembro de 2020, em contratação defendida por Fernando Diniz.

O Fluminense aguardava apenas a confirmação do término do vínculo entre Nenê e São Paulo para dar andamento em seus tratos com o experiente meia. A ideia é fechar tudo ainda neste sábado e apresenta-lo em treino aberto, neste domingo, nas Laranjeiras.