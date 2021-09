Nenê rescinde com Fluminense e encaminha transferência ao Vasco até fim de 2022

Em busca de jogar mais, meia pede e acerta saída amigável do Tricolor das Laranjeiras. Atleta voltará a trabalhar com técnico Fernando Diniz

Fluminense e Nenê rescindiram contrato de forma amigável nesta terça-feira (14). O fim antecipado do vínculo válido até o fim de 2021 foi uma iniciativa que partiu do jogador de 40 anos, diante da proposta de transferência ao Vasco. O acerto encaminhado com o Cruzmaltino é para um contrato até o fim de 2022.

Vasco e Nenê têm acerto encaminhado para um contrato até o fim de 2022.

Partiu do meia de 40 anos o pedido de rescisão amigável com o Fluminense por querer jogar mais e ver no Vasco essa possibilidade sob comando de Fernando Diniz@GoalBR — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) September 14, 2021

No Vasco, Nenê vislumbra ter mais chances de jogar, seu principal objetivo na reta final da carreira. Ele conversou com o técnico Fernando Diniz, com quem trabalhou no próprio Fluminense.

Nenê pretende voltar a se sentir útil atuando mais vezes no Vasco, clube que defendeu de 2015 a 2018. Depois ele foi para o São Paulo. No Fluminense o meia saiu do banco para jogar nas últimas seis atuações. Nesta temporada ele fez cinco gols e deu seis assistências em 37 partidas.

O Fluminense entendeu o pedido de Nenê, o que facilitou a recisão amigável. Em 2016 ele também defendeu o Vasco na Série B.