Nenê ou Diego Souza? Qual a melhor opção para o São Paulo?

Escolha entre os dois veteranos é o maior dilema pelo qual atravessa André Jardine para montar o time que enfrenta o Talleres, pela Libertadores

O São Paulo começa a sua trajetória na Libertadores da América nessa quarta-feira (06), às 21h30 (de Brasília), contra o Talleres de Córdoba, da Argentina. A partida acontece no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. O time que deve enfrentar os argentinos está quase todo escalado, exceto por um ponto que pode mudar o estilo de jogo. A decisão entre a titularidade de Nenê ou de Diego Souza vem sendo muito comentada até aqui.

A possibilidade mais provável é de que tanto um quanto o outro joguem, em momentos diferentes do duelo. Por já estarem acima dos 30 anos, os dois jogadores não devem permanecer os 90 minutos em campo devido ao alto nível de desgaste físico que a Libertadores exige.

Nenê é um jogador mais técnico e tem características que o permite armar a equipe. Caso seja titular, ele deve começar atuando pelo lado direito, com instruções para centralizar as jogadas e procurar os passes entre as linhas de defesa do Talleres. Já com 37 anos, o ex-Vasco não é um jogador de velocidade, explosão e força física, por isso, não deve ser uma opção para levar a bola na linha de fundo, em busca de cruzamentos.



Nenê (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

Já Diego Souza é um atleta mais forte fisicamente e mais finalizador. Caso ele entre como um centroavante, Pablo pode ser deslocado para a ponta direita, o que traria um equilíbrio a mais. Já que na outra ponta, Éverton Cardoso é rápido e forte para conduzir a bola em velocidade, algo que Pablo tem mais condições de conseguir do que Diego Souza.

Diego Souza (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Pelas boas atuações no começo do campeonato estadual, Nenê deve assumir a vaga de titular e ajudar o Tricolor a ter mais fluidez na posse de bola. A criatividade do veterano somada ao poder de decisão de Hernanes pode criar um leque de opções interessante para o São Paulo.

Importante notar que nem Diego Souza nem Nenê têm como característica o poder defensivo. Os dois, pela idade e pelo estilo de jogo, não são jogadores que somam bastante na fase defensiva da equipe. Por isso, é possível que em determinados momentos do jogo Araruna vire uma opção para o setor que já vem desfalcado de Liziero (lesionado) e Luan (com a seleção sub 20 do Brasil).

Confira abaixo a provável escalação do São Paulo para o confronto contra o Talleres: