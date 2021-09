Nenê no Vasco: quantos gols, assistências e títulos o meia tem pelo Cruz-maltino

Depois de uma ótima primeira passagem por São Januário, o meia retorna ao clube para ajudar na missão de voltar à primeira divisão

Depois de três anos, o meia Nenê acertou o seu retorno para o Vasco da Gama. Aos 40 anos, o meia vem de passagens recentes pelo São Paulo e Fluminense – onde chegou a ter grandes momentos, especialmente em 2020 antes de cair de rendimento no segundo semestre da atual temporada. E o principal objetivo é conhecido de Nenê e do Gigante da Colina: fazer o básico para conseguirem o retorno à elite do Brasileirão.

A missão, contudo, está longe de ser fácil. Hoje o Vasco ocupa apenas a 10ª posição após 23 rodadas e já trocou de treinador duas vezes: Marcelo Cabo iniciou a campanha e foi demitido, ao passo em que Lisca teve rápida passagem antes de pedir demissão. Fernando Diniz é o atual comandante do Cruz-maltino e já trabalhou com Nenê. Tanto o meia quanto o novo técnico vão fazer suas estreias na 24ª rodada, contra o CRB. O duelo está marcado para às 19h desta quinta-feira (16).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Não temos que pensar (em não subir). Mas é claro que é uma possibilidade. Já está tudo conversado para o ano que vem. Se ficar na Série B é uma coisa, se subir é outra. Imagino que com outros jogadores também seja assim", afirmou Nenê em sua apresentação oficial, já falando sobre as aspirações até o final da temporada.

E já que Nenê retornou a São Januário, onde teve boa passagem e foi a referência técnica do time entre 2015 e alguns poucos jogos de 2018, nós da Goal listamos abaixo os principais feitos do jogador pelo Vasco. Confira abaixo!

Quantos gols Nenê fez pelo Vasco?

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco)

Maior goleador do Gigante da Colina no período pós-Romário, Nenê acumula um total de 44 gols com a camisa vascaína. O jogador disputou um total de 132 jogos – sendo 60 vezes como titular.

Gols de Nenê pelo Vasco em jogos oficiais

Brasileirão Série A: 14 gols

14 gols Brasileirão Série B: 13 gols

13 gols Campeonato Carioca: 11 gols

11 gols Copa do Brasil: 4 gols

Quantas assistências Nenê tem pelo Vasco?

(Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco)

Em relação a passes para gols, o meia serviu companheiros cruz-maltinos um total de 22 vezes de acordo com as estatísticas da Opta Sports. As assistências de Nenê estão divididas da seguinte forma:

Brasileirão Série A: 9 assistências

9 assistências Brasileirão Série B: 9 assistências

9 assistências Campeonato Carioca: 2 assistências

2 assistências Copa do Brasil: 2 assistências

Quantos títulos Nenê conquistou pelo Vasco?

(Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco)

O único título de Nenê com a camisa cruz-maltina foi o Campeonato Carioca de 2016. O jogador também ajudou o clube da Colina a levantar taãs de turno como a Taça Guanabara de 2016 e a Taça Rio de 2017.