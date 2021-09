Nenê mira Série A com Vasco e parceria com Cano: "Ajudar a fazer muitos gols"

De volta aos 40 anos, meia diz que Cruzmaltino é o clube com o qual mais se identifica no Brasil, e cita torcida e Diniz como importantes em retorno

Nenê vestiu a camisa 77 do Vasco e foi apresentado nesta quarta-feira (15 de setembro). O meia rescindiu amigavelmente contrato com o Fluminense na última terça-feira diante da possibilidade de jogar mais no Cruzmaltino. Aos 40 anos, ele voltará a trabalhar com o técnico Fernando Diniz, com quem também esteve no próprio Fluminense.

"Turbilhão de sentimentos. Foi muito rápido. Muito feliz e motivado de voltar ao clube no Brasil onde mais me identifiquei. Não tive nenhuma dúvida sobre esse desafio. Vasco é o Vasco. É um gigante. Venho motivado a somar para conquistar esse objetivo da Série A", disse.

"Respeito e admiração que eles têm por eu ter ficado aqui na primeira vez com o time na Série B, não ter ido embora, a gente ter subido e voltado à Libertadores após anos. A torcida não esqueceu. É hora de retribuir essa confiança pra dar alegria e ajudar a buscar acesso".

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Além do clube e da torcida, Nenê admitiu que a contratação de Fernando Diniz pesou na decisão de trocar o Fluminense pelo Vasco.

"Não estava jogando e começou a conversa. Chegou um momento de decisão e foi muito rápido. Conversei com Fluminense e dois dias depois estávamos resolvendo. Ontem assinei rescisão 17h30 e 18h30 estava assinando o contrato com Vasco. Chegou Diniz e a coisa acelerou".

O meia projetou parceria com Germán Cano, autor de 14 gols em 36 jogos nesta temporada pelo Vasco. Em jejum, o argentino não marca há dez partidas.

"Vai ser muito bom (jogar com Cano). Responsabilidade menor. Não sou salvador da pátria. Vou dar a vida. Acredito que vou ajudar muito. Muito inteligente, sabe fazer gol, se posiciona bem. Com certeza vou ajudar a fazer muitos gols. Vai me passar também".

Nenê defendeu o Vasco de 2015 a 2018, quando se transferiu ao São Paulo. Agora, nesse retorno, ele enxerga mais chances matemáticas de subir para a Série A do que havia em 2015, quando foi contratado em meio à briga contra o rebaixamento, missão à época sem sucesso.

Aos 40 anos, Nenê reconheceu não ter a mesma intensidade de outros tempos, mas falou em compensar com experiência. Ele ainda não pensa em aposentadoria.

"Acredito (subir). Treinador que conheço e encaixa muito com meu estilo de jogo. Vencedor. Vai ajudar muito nosso time. Não penso ainda (aposentar). Adoro desafio. Pensavam que estaria aposentando, não teria mais gás. Acabo quebrando paradigmas e me reinventando", afirmou.

Registrado no BID da CBF, Nenê se colocou à disposição de Fernando Diniz para enfrentar o CRB. Ele viaja com o grupo para Maceió para o jogo desta quinta-feira, pela 24ª rodada da Série B. O Vasco está em décimo lugar, com 32 pontos, oito atrás do próprio CRB, primeiro time dentro do G4.