Nenê iguala, em 2020, o seu primeiro ano de Vasco; agora busca títulos no Flu

O meia quer marcar seu nome na história do Tricolor com uma conquista

O meia Nenê já igualou, no de 2020, o seu primeiro ano como jogador do , clube pelo qual teve passagem muito bem sucedida no meio da década. Agora, porém, busca o que só conseguiu no rival tricolor desde que decidiu voltar ao : um título.

Em grande momento, Nenê já fez nove gols em 13 partidas, mesmo número de rede balançadas quando foi repatriado pelo Vasco, em 2015. Naquela ocasião, a marca chegou em 21 partidas.

Com a dura missão de encarar um poderosíssimo Flamengo, Nenê quer eternizar seu nome no com ao menos uma conquista para valorizar o trabalho de reconstrução do clube. Quase rebaixado em 2018 e 2019, o Tricolor encontrou uma fórmula mesclando experiência e juventude para voltar a ser campeão depois de oito anos.

Desde que venceu o Campeonato Brasileiro em 2012, sob o comando de Abel Braga e com um grande time na frente, liderado por Thiago Neves, Rafael Sóbis e, principalmente, Fred, o Flu não consegue levantar uma taça.

Ainda que no período tenha celebrado a , o primeiro turno do Carioca, o clube das Laranjeiras sabe que precisa dar mais alegrias ao seu torcedor no encerramento da década.

Peça fundamental neste quebra-cabeça, ainda que não tenha conseguido salvar o Cruz-Maltino do rebaixamento em 2015, o canhoto liderou a equipe a uma improvável eliminação do na e a um triunfo inesquecível sobre os rubro-negros no Carioca de 2016.

As chances, é claro, parecem mais palpáveis no próprio Estadual, paralisado assim como o restante do futebol brasileiro. A Copa do Brasil e o Nacional, porém, aparecem como objetivos um pouco mais ambiciosos, mas não impossíveis para o maestro do time de Odair Hellmann.