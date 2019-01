Nenê diz que foco é no São Paulo e promete temporada com menos "rebeldia"

O meio-campista negou uma proposta do Fluminense durante a pausa de fim de ano, e promete entrar em campo com outro pensamento

O São Paulo fará sua estreia pelo Campeonato Paulista neste sábado (19), no Pacaembu, contra o Mirassol.

O meio-campista Nenê será titular no lugar de Hernanes na partida, e relatou ao Globo Esporte que seu foco para esta temporada é diferente. No ano passado, o jogador ficou por vezes frustrado por sempre querer estar entre os 11 titulares, e não escondia sua insatisfação quando deixava os gramados antes do apito final.

“Não podemos pensar muito nisso de ser titular ou não. Eu estou com a cabeça bem tranquila. Não importa se vou estar fora ou titular. Claro que prefiro estar sempre jogando, todo mundo me conhece (risos). Mas vou estar disponível para ajudar o time de qualquer maneira, dentro e fora de campo. Com um pouquinho da nossa experiência, espero que a gente possa ajudar em qualquer aspecto. Essa é a ideia”, declarou o jogador.



(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)



O Tricolor não vence o Paulistão há 13 anos, e Nenê garante uma motivação extra para esta edição.

“Time grande é assim mesmo. Não é normal um time como o São Paulo ficar tanto tempo sem ganhar título. Felizmente ou infelizmente, nós chegamos numa época de pressão assim. Acho que dá uma motivação maior para, se conseguir conquistar, entrar na história do clube. Não tem motivação maior do que essa”, disse.

Durante esta janela de mercado brasileiro, o Fluminense mostrou interesse em contratar o meio-campista, que afirmou que pretende permanecer no Tricolor.

“Meu foco é aqui. Tenho de pensar no jogo de sábado, em fazer um grande jogo e começar bem com uma grande vitória. Estrear bem”, disse.