Nenê aproveita ausência de Hernanes para se firmar no elenco do São Paulo

Ainda sem condições de estrear com o São Paulo, Hernanes abre espaço para Nenê no elenco

Hernanes chegou ao São Paulo como a principal contratação do clube para a temporada, porém o meio-campista ainda não estreou com o time, feito que poderá contribuir para o crescimento de Nenê dentro do clube. Considerado por alguns torcedores e dirigentes uma “carta fora” da equipe, o jogador perdeu espaço dentro do time devido à queda de rendimento.

Fora do primeiro jogo do ano com o Tricolor por não estar inscrito no boletim da CBF, Hernanes viu o São Paulo vencer o Mirassol, por 4 a 1, em um duelo marcado pela boa atuação de Nenê. Sem o profeta em campo, o camisa 7 do São Paulo demonstrou interesse em seguir na equipe principal, diferente do que muitos imaginaram, já que a possível ida para o Fluminense se tornou um dos principais assuntos referentes ao atleta de 37 anos.

Destaque do time paulista no Brasileirão 2018, Nenê foi um dos artilheiros do clube na competição ao lado de Diego Souza. Porém a queda de rendimento da equipe e a perda da liderança e título para o rival, o Palmeiras, contribuiu para as críticas em torno do ex-atleta do Vasco.

Números de Nenê no Campeonato Brasileiro 2018

O comportamento de Nenê também irritou os torcedores são-paulinos e, possivelmente, a comissão técnica do time. Demonstrando insatisfação ao ser substituído durante os jogos, a chegada de Hernanes no Morumbi colocaria um ponto final nesta questão, pois o bicampeão brasileiro com o São Paulo chegaria para ser titular na equipe comandada por André Jardine e colocaria Nenê no banco. “Ameaçado” com a incerteza de permanecer no time principal, Nenê terá outra chance, logo mais.

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira (24), contra o Novorizontino, às 21h, sem Hernandes. O setor de preparação física do São Paulo detectou um desequilíbrio muscular no atleta, que atrasará a sua volta. Desta forma, durante a partida do Paulistão, Nenê terá a segunda oportunidade no ano para corresponder à confiança por parte do treinador, clube e torcedores.

Ainda sem saber ao certo qual será seu futuro no Tricolor, Nenê corre risco de retornar ao banco de reservas após Hernanes de recuperar definitivamente. Ainda assim, a hipótese de ambos jogarem junto não é descartada no São Paulo, devido as características de jogo distintas em campo.

Mas caso volte a acompanhar os jogos do banco, a reação do atleta poderá ser semelhante as da última temporada? Se depender do próprio meia, as reclamações não vão se repetir. Em entrevista ao Globo Esporte.com, o meio-campista garantiu uma temporada sem “rebeldia”.

“Não podemos pensar muito nisso de ser titular ou não. Eu estou com a cabeça bem tranquila. Não importa se vou estar fora ou titular. Claro que prefiro estar sempre jogando, todo mundo me conhece (risos). Mas vou estar disponível para ajudar o time de qualquer maneira, dentro e fora de campo”, disse.