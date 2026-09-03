Nemanja Gudelj foi apresentado nesta quinta-feira, três dias depois de sua primeira partida pelo Getafe, como o mais novo reforço do clube. O sérvio estava livre no mercado após sua saída do Sevilla e assinou com os madrilenhos por uma temporada, equipe que enfrentará o Ajax em 17 de dezembro, pela Conference League.

Gudelj, de 34 anos, estava sem clube depois de ele e o Sevilla concluírem, em junho, que uma saída era a melhor opção. O destro criado em Breda conquistou duas vezes a Liga Europa, disputou 261 partidas pelo clube e seguiu seu próprio caminho como uma verdadeira lenda do clube.

Esse caminho o levou 500 quilômetros para o norte. "Escolhi o Getafe porque é um grande clube que joga há muitos anos em LaLiga", disse Gudelj na entrevista coletiva. "É um clube muito estável e unido, o que chamou minha atenção."

Gudelj está especialmente impressionado com as qualidades do elenco e do técnico José Bordalás. "Tudo isso junto me deixou muito interessado e vim para cá para ajudar a apoiar este belo projeto."

Gudelj acredita ter o 'DNA do Getafe'. "Ao longo da minha carreira, mostrei essa intensidade e dei tudo em campo. Conheço bem o treinador e sei o que ele me pede. Vou fazer de tudo, tenho experiência e, felizmente, meu corpo ainda aguenta bem."

"Estou muito feliz por estar aqui, por trabalhar com o treinador e por lutar com este grupo fantástico", afirmou Gudelj. Segundo a Voetbal International , o volante também despertou o interesse do Royal Antwerp, mas decepcionou o diretor técnico Marc Overmars.

Gudelj, aliás, não foi o único novo jogador apresentado nesta quinta-feira. O atacante Iván Azón (23) foi emprestado pelo Como até o fim da temporada. Normalmente, a dupla estará à disposição em dezembro contra o Ajax, clube pelo qual Gudelj tem passagem. O jogador, com 75 partidas pela seleção, disputou 59 jogos pelo clube de Amsterdã entre 2015 e 2017.

O Getafe já havia anunciado a chegada de Gudelj no domingo, mas, por causa da partida de segunda-feira, ainda não tinha tido tempo de apresentá-lo à imprensa. O meio-campista entrou aos 30 minutos do segundo tempo contra o Osasuna na segunda-feira, mas não conseguiu evitar a derrota de sua equipe por 1 a 0 em Pamplona. Agora, o Getafe se prepara para a próxima segunda-feira, quando receberá o Celta de Vigo.