O astro espanhol David Silva revelou um candidato surpreendente para vencer a Bola de Ouro de 2026, dando sua opinião sobre a disputa pelo título de La Liga nesta temporada entre Barcelona e Real Madrid.

David Silva nos encantou com seu talento futebolístico até sua aposentadoria no verão de 2023. Aos 40 anos, o jogador natural das Ilhas Canárias construiu uma carreira de sucesso com Valencia, Manchester City e Real Sociedad, além de ter defendido a seleção espanhola entre os anos de 2006 e 2018.

Três anos após sua aposentadoria, ele anunciou agora que vai jogar pelo Supreme Chatin, em Hong Kong, por apenas uma única partida.

Silva revelou, no programa "El Partidazo", da rádio "Cope", seu candidato ao prêmio Bola de Ouro, pois acredita que ele deve ir para um jogador espanhol.

Silva escolheu Fabián Ruiz, atual meio-campista do Paris Saint-Germain, para vencer a Bola de Ouro.

E prosseguiu: "Para mim, o trabalho coletivo é o mais importante, porque sem ele não se pode vencer. Mas, bem, se eu tivesse que dar a alguém, seria ao Fabián, porque foi quem conquistou o maior número de títulos nos últimos dois anos. Ele foi um jogador importante para o Paris Saint-Germain e depois para a seleção nacional. Não é valorizado o suficiente, não sei por quê, porque é um jogador excelente. Admiro-o muito, e ele fez um trabalho incrível de forma discreta".

E acrescentou: "O Rodri já a venceu; caso contrário, eu o teria citado também".

Em relação ao Real Madrid e à possibilidade de superar a diferença de seis pontos que o separa do Barcelona e vencer o campeonato, sua resposta foi categórica: "Se o Barcelona continuar nesse ritmo, será impossível".

E continuou: "Ele joga num nível altíssimo e vem apresentando um desempenho fantástico há muitos anos com esse treinador (Flick), e reforçou seu elenco de forma excelente. Se continuar nesse nível, não terá concorrentes".

Além disso, ele destacou que o Real Madrid é o Real Madrid: "Nunca se pode descartá-lo, porque possui jogadores fantásticos, e, se mantiver o nível próximo até o fim do campeonato, poderá disputar. Mas eu reforço: se o Barcelona continuar nesse nível, não acredito nisso".