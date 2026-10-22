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O goleiro Josep Martinez fez três defesas decisivas e garantiu a vitória da Inter de Milão por 1 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk, no San Siro. O espanhol elogiou a resistência dos companheiros depois que a Inter segurou o resultado com dez jogadores em campo, após a expulsão de Alessandro Bastoni.

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Goleiro espanhol brilha em vitória europeia dramática

O goleiro Josep Martinez foi decisivo para a Inter de Milão conquistar sua primeira vitória na Champions League da temporada, ao bater o Shakhtar Donetsk por 1 a 0 no San Siro. Carlos Augusto marcou o gol da vitória aos 77 minutos, após assistência de Henrikh Mkhitaryan.

A vitória veio em circunstâncias difíceis: o defensor Alessandro Bastoni recebeu o segundo cartão amarelo aos 68 minutos, deixando a Inter com dez jogadores.

Martinez foi peça central da atuação defensiva, com intervenções importantes nos dois tempos para garantir que a equipe não sofresse gols.

Martinez exalta resiliência do elenco após jogo sem sofrer gols

Em entrevista à Inter TV após a partida, Martinez comemorou a capacidade da equipe de conquistar o resultado sob intensa pressão. "Estou feliz pela equipe; foi um jogo muito importante para nós depois de não somarmos nenhum ponto nas duas primeiras partidas", afirmou Martinez.

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"Uma vitória assim, com um jogador a menos, é extremamente valiosa; não é algo que qualquer equipe consegue."

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"Pela humildade, pelo trabalho duro e pela vontade de nunca desistir, foi uma vitória de que realmente precisávamos", acrescentou o espanhol.

Chivu elogia Martinez e o empenho de toda a equipe

O técnico da Inter, Cristian Chivu, elogiou a contribuição de Martinez e destacou a importância de transmitir confiança a todo o elenco. "Eu me importo com todos os meus goleiros; eles são excelentes, e não posso ser categórico ao julgar os erros", observou Chivu.

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"O goleiro sempre vira manchete, mas meu trabalho é transmitir tranquilidade e confiança, tanto ao Pepo quanto aos outros."

"Com dez jogadores, mostramos que sabemos sofrer, elevando nosso nível de concentração e energia", destacou Chivu.

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