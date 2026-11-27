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O advogado esportivo tunisiano Moati Dakhli apresentou uma leitura jurídica da decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) sobre a final da Copa Africana de Nações 2025 entre Marrocos e Senegal. Para ele, a sentença proferida na última terça-feira é um marco na evolução da teoria do campo de jogo, ao consagrar a prioridade da decisão do árbitro de completar a partida e impedir a alteração do resultado por uma decisão de apelação posterior, apesar das infrações disciplinares ocorridas no jogo.

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Dakhli afirmou, em declarações exclusivas ao Kooora, nesta sexta-feira, que a decisão do tribunal esportivo representa um acréscimo qualitativo à jurisprudência esportiva. Segundo ele, o principal ponto consagrado pela sentença é que avaliar se a interrupção de uma partida equivale ou não a um abandono definitivo cabe à autoridade exclusiva do árbitro em campo, durante o jogo.

O advogado tunisiano explicou: “A saída dos jogadores da seleção senegalesa do gramado por cerca de 15 minutos sem autorização do árbitro constitui, sem dúvida, uma infração disciplinar grave que exige punição”. Ele ressaltou, porém, a necessidade de distinguir a ocorrência da infração de seus efeitos sobre o resultado esportivo, ponto que considera a essência do paradoxo jurídico do caso.

Ele acrescentou que “o árbitro não decidiu encerrar a partida por causa da saída dos jogadores, mas permitiu o reinício do jogo após o retorno deles ao gramado e conduziu o confronto até o fim, depois da prorrogação, o que faz com que sua decisão de completar o jogo e encerrá-lo esportivamente dentro de campo esteja amparada pela teoria do campo de jogo”.

Dakhli considerou que a Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol não tinha o direito de substituir o árbitro da partida de forma retroativa e declarar um abandono definitivo que ele não determinou durante o jogo, nem de anular o resultado de uma partida que já havia sido disputada até o apito final.

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Ele apontou que esse entendimento se baseia na jurisprudência da Corte Arbitral do Esporte e citou também o que o Tribunal Federal Suíço estabeleceu nesse sentido, reforçando que as decisões que se enquadram na autoridade do árbitro em campo não podem ser revistas de modo a alterar o resultado esportivo após o término da partida.

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Por que o abandono dos jogadores do Senegal não custou o título?

Ao explicar o aspecto mais sensível da disputa entre Marrocos e Senegal, Dakhli afirmou que a decisão do CAS consagrou o princípio da proporcionalidade e a separação funcional entre a responsabilidade disciplinar e a sanção que afeta o resultado esportivo. Para ele, uma infração disciplinar não significa necessariamente anular o que foi conquistado dentro de campo.

Segundo ele, “a aplicação do artigo 84 do regulamento da Copa Africana de Nações, referente ao abandono e à derrota punitiva por 3 a 0, pressupõe que a equipe se recuse a completar a partida de forma definitiva, impedindo sua conclusão esportiva”.

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Já quando a equipe retorna ao gramado, o árbitro autoriza o reinício do jogo e a partida é disputada até o fim, o comportamento antidesportivo deve ser tratado por meio de sanções disciplinares e financeiras e de suspensões, e não pela mudança do vencedor por uma decisão administrativa ou de apelação posterior.

Para o advogado tunisiano, essa separação explica a diferença entre o caminho seguido pela Comissão Disciplinar da CAF, que aplicou multas que somaram 615 mil dólares, além de suspender o técnico do Senegal, Pape Thiaw, por cinco jogos, em razão dos acontecimentos da final, e a decisão da Comissão de Apelação, que considerou a seleção senegalesa derrotada por 3 a 0 como punição e deu o título ao Marrocos.

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Dakhli considerou que a punição de infrações disciplinares não deve se transformar em um meio de confiscar o título ou alterar o resultado decidido em campo, desde que a partida tenha sido reiniciada e concluída por decisão do árbitro. Isso explica por que o CAS anulou a decisão da Comissão de Apelação e restabeleceu a da Comissão Disciplinar, que manteve o resultado registrado em campo: vitória do Senegal por 1 a 0 após a prorrogação.

A decisão do CAS significa que a imunidade do árbitro é absoluta?

Em outro ponto relacionado aos desdobramentos da sentença no caso entre Marrocos e Senegal, Dakhli ressaltou que a teoria do campo de jogo não confere imunidade absoluta às decisões dos árbitros nem as isenta de controle jurídico em todos os casos.

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Ele explicou que a imunidade em campo tem natureza relativa e pode deixar de valer se for comprovada má-fé, fraude, parcialidade ou corrupção. Ela também pode ser superada caso se comprove um erro jurídico na aplicação do regulamento da competição, desde que a questão esteja fora do âmbito da avaliação técnica dos fatos.

Crise entre Marrocos e Senegal abre debate sobre os regulamentos das competições

A análise de Dakhli não se limitou às consequências do caso entre Marrocos e Senegal: ele pediu às confederações continentais, às federações esportivas nacionais e aos órgãos arbitrais árabes que atualizem as normas que regulam os casos de abandono e de interrupção temporária do jogo.

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Ele defendeu critérios mais claros para distinguir o abandono definitivo da interrupção seguida pelo reinício da partida, além da definição em norma dos limites entre erro técnico e erro jurídico, de modo a reduzir as chances de decisões conflitantes entre comissões disciplinares e comissões de apelação.

Para ele, a clareza dessas normas protegeria a credibilidade das competições esportivas e evitaria a repetição de disputas que surgem quando os órgãos competentes divergem na interpretação dos efeitos jurídicos dos acontecimentos dentro de campo.

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O advogado tunisiano encerrou sua análise reforçando que a teoria do campo de jogo vai além de uma regra processual que limita os poderes do julgador arbitral esportivo, descrevendo-a como uma “válvula de segurança existencial para o esporte competitivo”.

Na visão de Dakhli, a essência dessa teoria é proteger o que é decidido esportivamente por determinação do árbitro e pela conclusão da partida, impedindo que isso seja derrubado por decisões de apelação posteriores que redefinam o vencedor fora das quatro linhas. Ele considera que a decisão do CAS no caso entre Senegal e Marrocos materializou esse princípio de forma clara.