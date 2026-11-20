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Reportagens da imprensa revelaram o verdadeiro motivo da ausência do senegalês Sadio Mané, astro do Al-Nassr, no clássico contra o rival tradicional Al-Ahli, pela Saudi Pro League.

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O Al-Nassr visitou o rival tradicional Al-Ahli nesta sexta-feira, no Estádio Al-Inma, em Jeddah, em partida adiada da nona rodada da Saudi Pro League.

Uma hora antes do início do jogo, o australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, divulgou a escalação oficial para o clássico, liderada pelos astros portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix .

Por outro lado, Postecoglou deixou o ponta francês Kingsley Coman no banco de reservas, enquanto Sadio Mané ficou totalmente fora da lista de relacionados.

A ausência do astro senegalês entre os relacionados do Al-Nassr para o clássico gerou polêmica nas redes sociais, com os torcedores questionando o motivo do desfalque, sobretudo porque ele estava na delegação que viajou para Jeddah na quinta-feira.

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Segundo o jornal saudita "Al-Riyadiyah", foram questões familiares que obrigaram Sadio Mané a desfalcar a equipe na partida.

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O jornal explicou que o astro senegalês foi pai pela segunda vez na manhã desta sexta-feira, horas antes do clássico, o que levou a comissão técnica do Al-Nassr a autorizá-lo a deixar a concentração e a ficar fora do jogo.

Com isso, Postecoglou foi obrigado a mudar o esquema habitual da equipe nos últimos jogos, escalando o atacante saudita Abdullah Al-Hamdan ao lado do astro português Cristiano Ronaldo no ataque.

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Ao lado da dupla esteve o outro astro português, João Félix, que chegou a Jeddah na quinta-feira, depois de defender sua seleção nos jogos contra Dinamarca e País de Gales pela Liga das Nações da UEFA de 2027.

Abdullah Al-Khaibari comandou o meio-campo, ao lado do terceiro português, Samu Costa, e do brasileiro Ângelo Gabriel.

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Na defesa, o brasileiro Bento foi o goleiro titular diante da lesão de Nawaf Al-Aqidi, tendo à sua frente Nawaf Boushal e Awad Aman nas laterais, e o francês Mohamed Simakan e o espanhol Iñigo Martínez na zaga.

O Al-Nassr foi escalado da seguinte forma:

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Goleiro: Bento

Defesa: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez e Awad Aman

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Meio-campo: Abdullah Al-Khaibari, Ângelo Gabriel e Samu Costa

Ataque: João Félix, Abdullah Al-Hamdan e Cristiano Ronaldo

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Vale lembrar que o Al-Nassr entrou no clássico na terceira colocação da tabela do Campeonato Saudita, com 28 pontos, dois a menos que o Al-Hilal e atrás do vice-líder Al-Qadsiah apenas no saldo de gols.

Já o Al-Ahli entrou no clássico na sexta posição da tabela, com 21 pontos, conquistados em 7 vitórias e 4 derrotas, a nove pontos do líder Al-Hilal.

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Sadio Mané disputou 15 partidas pelo Al-Nassr em todas as competições desde o início da atual temporada, marcando 3 gols e dando 8 assistências.