O Al-Nassr visitou o rival tradicional Al-Ahli nesta sexta-feira, no Estádio Al-Inma, em Jeddah, em partida adiada da nona rodada da Saudi Pro League.
Uma hora antes do início do jogo, o australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, divulgou a escalação oficial para o clássico, liderada pelos astros portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix.
Por outro lado, Postecoglou deixou o ponta francês Kingsley Coman no banco de reservas, enquanto Sadio Mané ficou totalmente fora da lista de relacionados.
A ausência do astro senegalês entre os relacionados do Al-Nassr para o clássico gerou polêmica nas redes sociais, com os torcedores questionando o motivo do desfalque, sobretudo porque ele estava na delegação que viajou para Jeddah na quinta-feira.
Segundo o jornal saudita "Al-Riyadiyah", foram questões familiares que obrigaram Sadio Mané a desfalcar a equipe na partida.
Tópicos relacionados
O jornal explicou que o astro senegalês foi pai pela segunda vez na manhã desta sexta-feira, horas antes do clássico, o que levou a comissão técnica do Al-Nassr a autorizá-lo a deixar a concentração e a ficar fora do jogo.
Com isso, Postecoglou foi obrigado a mudar o esquema habitual da equipe nos últimos jogos, escalando o atacante saudita Abdullah Al-Hamdan ao lado do astro português Cristiano Ronaldo no ataque.
Ao lado da dupla esteve o outro astro português, João Félix, que chegou a Jeddah na quinta-feira, depois de defender sua seleção nos jogos contra Dinamarca e País de Gales pela Liga das Nações da UEFA de 2027.
Abdullah Al-Khaibari comandou o meio-campo, ao lado do terceiro português, Samu Costa, e do brasileiro Ângelo Gabriel.
Na defesa, o brasileiro Bento foi o goleiro titular diante da lesão de Nawaf Al-Aqidi, tendo à sua frente Nawaf Boushal e Awad Aman nas laterais, e o francês Mohamed Simakan e o espanhol Iñigo Martínez na zaga.
O Al-Nassr foi escalado da seguinte forma:
Goleiro: Bento
Defesa: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez e Awad Aman
Meio-campo: Abdullah Al-Khaibari, Ângelo Gabriel e Samu Costa
Ataque: João Félix, Abdullah Al-Hamdan e Cristiano Ronaldo
Vale lembrar que o Al-Nassr entrou no clássico na terceira colocação da tabela do Campeonato Saudita, com 28 pontos, dois a menos que o Al-Hilal e atrás do vice-líder Al-Qadsiah apenas no saldo de gols.
Já o Al-Ahli entrou no clássico na sexta posição da tabela, com 21 pontos, conquistados em 7 vitórias e 4 derrotas, a nove pontos do líder Al-Hilal.
Sadio Mané disputou 15 partidas pelo Al-Nassr em todas as competições desde o início da atual temporada, marcando 3 gols e dando 8 assistências.