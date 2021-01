Nem primeiro gol de Militão salva Real de eliminação - e Zidane de novas cobranças

Galáticos foram eliminados da Copa do Rei pelo modesto Alcoyano, da terceira divisão da Espanha

Poucos poderiam sonhar com um resultado como este, mas o foi eliminado da pelo Alcoyano. O time da terceira divisão do campeonato espanhol surpreendeu o gigante da capital, vencendo por 2x1 nos acréscimos, e avançando na competição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em seu pior início de temporada pelo Real Madrid, Zidane escalou um time bastante modificado, que tinha apenas Casemiro e Lucas Vasquez entre os titulares. O brasileiro Vinicius Junior foi um dos escalados, assim como o lateral Odriozola, que não jogava desde setembro.

Mais times

O único ponto positivo da partida foi o gol de Eder Militão, que marcou de cabeça no final do primeiro tempo para abrir o placar para os Blancos. Usado apenas pela quarta vez na temporada 2020/21, o brasileiro fez o seu primeiro pelo time espanhol.

Mais artigos abaixo

O Alcoyano empatou no final da partida e levou a decisão para a prorrogação, onde o time de Zidane pareceu perdido em campo. O francês até tentou reverter a situação, acionando titulares como Benzema, Kroos e Hazard, mas o estrago já estava feito. Bom para os rivais, que mesmo com um a menos em campo marcaram ao 10 do segundo tempo da prorrogação, garantindo a sequência na Copa do Rei e derrubando o Real.

Sem conquistar um título desde a temporada de 1996/97, o Alcoyano faz história, enquanto vê o Real Madrid mergulhar em uma situação ainda mais delicada. Enquanto vê o disparar na liderança da , o time da capital se apega à Liga dos Campeões como a última chance de salvar a temporada.

O Real encara a pelas oitavas da Champions no final de fevereiro. No Espanhol, os próximos encontros são contra e , ambos da parte inferior da tabela. Estas podem ser as últimas oportunidades de recuperação antes de uma crise entre os Galáticos.