Nem precisa de Spoiler! Mbappé, mais uma vez, é escolhido o melhor jovem da Ligue 1

O jovem atacante volta a ficar no trono destinado aos jovens destaques do Campeonato Francês e também leva o prêmio de craque geral da temporada

O que acontece quando você é um craque do futebol desde os 18 anos? Além de ser valorizado no mercado, uma consequência óbvia será a quantidade de prêmios destinados a atletas mais novos. É o caso de Kylian Mbappé, que dentre outras coisas já foi campeão mundial como um dos destaques da seleção francesa em 2018.

Neste domingo (19), o jovem craque do recebeu pela terceira vez seguida o prêmio de melhor jogador sub-21 da . Mbappé foi o grande destaque no título do , terminando o campeonato com a artilharia da competição (32 gols). O atacante superou desta vez a concorrência com Houssem Aouar ( ), Boubacar Kamara (Marseille), Ismaïla Sarr ( ) e Jonathan Ikoné ( ).

“Gostaria de parabenizar os outros indicados”, disse Mbappé em entrevista à beIN Sports. “Agradeço aos meus companheiros de equipe, capitão, vice-capitão, treinador e clube. Eu queria este prêmio, sou o primeiro, o único. Sempre digo que fazer história é algo que eu amo”, destacou.

Horas depois Mbappé também foi escolhido como melhor jogador da Ligue 1 na temporada. Ou seja: um jovem com futebol de veterano!