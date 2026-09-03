Uma ausência surpresa afastou o holandês Tijjani Reijnders, meia do Al-Qadsiah, do time na partida contra o Al-Diriyah pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Qadsiah visita o Al-Diriyah, em instantes, no estádio Al-Awwal Park, pela quinta rodada da Liga Roshn.

Cerca de uma hora antes do início da partida, o Al-Qadsiah anunciou de forma surpreendente a ausência de Reijnders no confronto, devido a circunstâncias particulares que não foram reveladas.

O meia holandês se juntou ao Al-Qadsiah durante a atual janela de transferências de verão, vindo do Manchester City, em uma negociação que atingiu o valor de 61 milhões de euros, segundo revelaram relatos da imprensa.

Desde então, o jogador de 28 anos participou de três partidas com o time do leste, contra o Al-Ittihad, o Neom e o Al-Faisaly, conseguindo marcar apenas um gol, sem dar nenhuma assistência até o momento.