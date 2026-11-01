Gol de cabeça de Arokodare leva Ajax à vice-liderança da Eredivisie
O Ajax recuperou a segunda posição na Eredivisie ao vencer o AZ Alkmaar por 1 a 0 em uma partida tensa na Johan Cruijff Arena. O atacante nigeriano Tolu Arokodare marcou, no primeiro tempo, o único gol do confronto entre equipes da parte de cima da tabela.
Com a vitória, a equipe de Michel Sanchez fica a um ponto do líder Feyenoord e um ponto à frente do PSV, rival na disputa pelo título.
O resultado também encerrou um longo jejum do Ajax contra o AZ: foi sua primeira vitória sobre o time de Alkmaar em 12 partidas, considerando todas as competições.
Mudança defensiva segura a pressão do AZ no fim
Arokodare saltou mais alto que o defensor Mees de Wit, do AZ, e cabeceou para o gol após cruzamento preciso de Abdellah Ouazane no primeiro tempo. Depois do intervalo, porém, o AZ dominou a posse de bola, o que levou Sanchez a trocar o 4-4-2 por um 5-3-2 defensivo para proteger a vantagem.
Em entrevista à ESPN após a partida, o meio-campista Davy Klaassen admitiu que o Ajax precisou se esforçar muito. “Uma bela vitória. Foi sofrida? Certamente, mas nem por isso menos satisfatória”, afirmou Klaassen.
Tópicos relacionados
“Esses jogos não são fáceis. Estamos enfrentando uma boa equipe. No início, a pressão funcionou bem. Depois disso, tivemos dificuldades... Mas hoje estou feliz. Vencemos”, acrescentou.
Lesão de Brandt ofusca triunfo na capital
Apesar de conquistar três pontos importantes, o Ajax sofreu um duro golpe quando o meio-campista alemão Julian Brandt precisou deixar o campo no primeiro tempo por lesão. Brandt levou a mão à parte posterior da coxa antes de ser substituído por Oscar Gloukh.
Arokodare também pediu para ser substituído no segundo tempo após sofrer uma pancada, levando Daley Blind e Steven Berghuis a atuar na defesa.
O AZ criou chances para empatar no fim, mas o atacante Mexx Meerdink avaliou mal uma oportunidade clara dentro da área.
Calendário cheio aguarda o elenco de Sanchez
O Ajax agora volta suas atenções aos compromissos europeus e nacionais em meio a uma lista crescente de problemas físicos.
A equipe de Amsterdã recebe o FC Midtjylland, da Dinamarca, pela Conference League na próxima semana, antes de enfrentar o FC Twente pelo campeonato.
O AZ permanece em quinto lugar na tabela após a derrota apertada em Amsterdã.