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Alvino Hanafi
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“Nem por isso menos satisfatório!” Ajax quebra tabu de 12 jogos contra o indigesto AZ apesar de revés com Julian Brandt

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O Ajax retomou por pouco a vice-liderança da Eredivisie após uma vitória suada por 1 a 0 sobre o AZ Alkmaar na Johan Cruijff Arena. O gol de cabeça de Tolu Arokodare no primeiro tempo foi decisivo para a equipe de Amsterdã encerrar uma sequência de 12 jogos sem vencer seu algoz, apesar de ter perdido Julian Brandt por lesão.

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Gol de cabeça de Arokodare leva Ajax à vice-liderança da Eredivisie

O Ajax recuperou a segunda posição na Eredivisie ao vencer o AZ Alkmaar por 1 a 0 em uma partida tensa na Johan Cruijff Arena. O atacante nigeriano Tolu Arokodare marcou, no primeiro tempo, o único gol do confronto entre equipes da parte de cima da tabela.

Com a vitória, a equipe de Michel Sanchez fica a um ponto do líder Feyenoord e um ponto à frente do PSV, rival na disputa pelo título.

O resultado também encerrou um longo jejum do Ajax contra o AZ: foi sua primeira vitória sobre o time de Alkmaar em 12 partidas, considerando todas as competições.

Mudança defensiva segura a pressão do AZ no fim

Arokodare saltou mais alto que o defensor Mees de Wit, do AZ, e cabeceou para o gol após cruzamento preciso de Abdellah Ouazane no primeiro tempo. Depois do intervalo, porém, o AZ dominou a posse de bola, o que levou Sanchez a trocar o 4-4-2 por um 5-3-2 defensivo para proteger a vantagem.

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Em entrevista à ESPN após a partida, o meio-campista Davy Klaassen admitiu que o Ajax precisou se esforçar muito. “Uma bela vitória. Foi sofrida? Certamente, mas nem por isso menos satisfatória”, afirmou Klaassen.

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“Esses jogos não são fáceis. Estamos enfrentando uma boa equipe. No início, a pressão funcionou bem. Depois disso, tivemos dificuldades... Mas hoje estou feliz. Vencemos”, acrescentou.

Lesão de Brandt ofusca triunfo na capital

Apesar de conquistar três pontos importantes, o Ajax sofreu um duro golpe quando o meio-campista alemão Julian Brandt precisou deixar o campo no primeiro tempo por lesão. Brandt levou a mão à parte posterior da coxa antes de ser substituído por Oscar Gloukh.

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Arokodare também pediu para ser substituído no segundo tempo após sofrer uma pancada, levando Daley Blind e Steven Berghuis a atuar na defesa.

O AZ criou chances para empatar no fim, mas o atacante Mexx Meerdink avaliou mal uma oportunidade clara dentro da área.

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Calendário cheio aguarda o elenco de Sanchez

O Ajax agora volta suas atenções aos compromissos europeus e nacionais em meio a uma lista crescente de problemas físicos.

A equipe de Amsterdã recebe o FC Midtjylland, da Dinamarca, pela Conference League na próxima semana, antes de enfrentar o FC Twente pelo campeonato.

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O AZ permanece em quinto lugar na tabela após a derrota apertada em Amsterdã.