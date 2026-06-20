O Bayern de Munique, da Alemanha, pôs fim às especulações crescentes sobre o futuro de seu astro francês Michael Oulissi, confirmando sua recusa categórica em abrir mão de sua joia mais valiosa, apesar do interesse de gigantes europeus em contratá-lo, num momento em que seu valor de mercado registra uma alta vertiginosa após seu desempenho excepcional na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, a diretoria do clube bávaro informou aos clubes interessados, principalmente o Real Madrid e o Paris Saint-Germain, que o talentoso ponta não está à venda por nenhum preço, em uma mensagem clara que reflete a determinação do Bayern em manter um dos maiores talentos do futebol mundial.

Olisé se tornou uma das principais estrelas da Copa do Mundo em andamento, bastando apenas uma rodada para confirmar o que ele demonstrou ao longo da temporada com o Bayern, o que o tornou um jogador único e um verdadeiro tesouro inestimável aos olhos da diretoria alemã, que administra seus ativos com grande profissionalismo.

Em uma medida notável, fontes alemãs indicaram que o Bayern não se opõe a fazer história ultrapassando a marca de 222 milhões de euros — o recorde pago pelo Paris Saint-Germain para contratar o astro brasileiro Neymar do Barcelona em 2017 —, caso algum clube queira negociar seriamente a contratação de Oliisi.

Por sua vez, o Real Madrid havia apresentado uma oferta oficial no valor de 150 milhões de euros para contratar o atacante argentino Julián Álvarez, em uma iniciativa considerada o cumprimento de uma promessa de campanha do presidente do clube, Florentino Pérez, que busca reforçar o elenco do time real com um astro mundial. No entanto, o Real Madrid está ciente de que a contratação de Oulissi tornou-se praticamente impossível diante da postura firme do Bayern.

O clube alemão pretende se reunir com o jogador nos próximos dias para renegociar seu contrato e melhorar suas condições financeiras, diante da crescente demanda global por parte dos principais clubes europeus, já que ele se tornou, talvez, o jogador mais cobiçado do mundo atualmente.

Relatos indicam que cada minuto que Oulissi passa em campo na Copa do Mundo aumenta seu valor de mercado de forma constante e acelerada, o que torna a Copa do Mundo a plataforma ideal para multiplicar o valor do jogador, que possui habilidades excepcionais no manuseio da bola.

Apesar da posição firme no momento, a janela de transferências de verão ainda é longa e aberta a todas as possibilidades, especialmente se o próprio jogador insistir em sair, o que pode colocar o Bayern diante de um dilema difícil entre manter sua estrela e o desejo do jogador de enfrentar um novo desafio com um dos gigantes da Europa.