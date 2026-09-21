Nem o Camp Nou nem o Bernabéu: Figo revela seu estádio favorito na Espanha

Luís Figo, ex-craque de Real Madrid e Barcelona, participou de um teste rápido, publicado pelo jornal catalão "Sport", no qual revelou algumas de suas preferências e memórias de sua carreira futebolística, além dos nomes dos jogadores que chamam sua atenção atualmente.

Figo é considerado um dos melhores pontas-direitas da história do futebol, e seu nome também esteve ligado a uma das transferências mais polêmicas da história do futebol espanhol, quando deixou o Barcelona para se juntar ao Real Madrid, após sentir que a direção do clube catalão não o valorizava o suficiente, tanto no aspecto esportivo quanto no econômico.

A transferência do jogador português ao Real Madrid foi o primeiro grande negócio de Florentino Pérez após assumir a presidência do clube merengue, o que o colocou no centro de uma tempestade midiática e de torcida por um longo período.

Dias atrás, Figo participou de um evento realizado pela Liga Espanhola na cidade de Nova York, por ocasião da estreia mundial do jogo EA SPORTS, ao lado de uma série de lendas da competição, como o brasileiro Marcelo, seu compatriota Rivaldo e o argentino Javier Mascherano.

Após o encerramento do evento, Sofía Ramírez, ex-jogadora de Barcelona e Real Madrid, realizou um teste rápido com Figo, antes de publicá-lo posteriormente em suas contas nas redes sociais.

Liverpool e San Mamés

A primeira pergunta foi relacionada ao ambiente de torcida que mais o impressionou, quando Ramírez o questionou sobre as arquibancadas ou estádios que lhe deixaram uma impressão especial. Após alguma hesitação, Figo respondeu: "É sempre complicado, mas talvez o Liverpool".

E, quando questionado sobre o melhor estádio da Espanha de que se lembra, especialmente em termos de atmosfera, ele descartou os estádios de Barcelona e Real Madrid e disse: "Talvez o San Mamés", em referência ao estádio do Athletic Bilbao, conhecido por seu ambiente de torcida caloroso.

Figo também revelou sua cidade preferida para viver, respondendo com uma única palavra: "Lisboa", antes de Ramírez concordar em descrevê-la como um "lugar muito bonito".

Pauleta, o melhor companheiro

Sobre o melhor companheiro com quem jogou ao longo de sua carreira, Figo afirmou que teve um grande número de companheiros de destaque, mas escolheu seu compatriota Pedro Pauleta.

O craque português disse: "Graças a Deus, tive companheiros muito bons, porque todos eram excelentes, mas se eu tivesse que escolher um, diria Pauleta".

Já em relação ao adversário mais difícil que enfrentou dentro de campo, Figo escolheu dois zagueiros, um brasileiro e um italiano, Roberto Carlos e Paolo Maldini, pela força, velocidade, experiência e capacidade que a dupla tinha de limitar o perigo dos atacantes.

E, quando questionado sobre o melhor gol que marcou, não hesitou muito, explicando que a escassez de seus gols torna a escolha mais fácil, antes de apontar seu gol pela seleção de Portugal contra a Inglaterra durante a Eurocopa.

Figo disse: "É fácil, porque não marquei muitos gols, então escolho o gol que marquei por Portugal contra a Inglaterra na Eurocopa".

Bellingham, Mbappé e Vinícius entre os favoritos

E, ao encerrar o teste, Figo revelou a lista de seus jogadores favoritos da atualidade, que incluiu o inglês Jude Bellingham, o francês Kylian Mbappé e o francês Michael Olise, além do brasileiro Vinícius Júnior.